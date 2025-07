La corsa all'AI: perché Alphabet spende miliardi e cosa significa

Numeri decisamente rassicuranti per chi temeva che la debolezza economica o l'impatto delle tariffe sugli inserzionisti potessero rallentare la crescita aziendale.

Il destino di Google, però, si gioca su scenari più ampi e, per certi versi, meno definiti. La domanda cruciale è come i vasti piani di spesa dell'amministratore delegato Sundar Pichai influenzeranno i prodotti legati all'AI, quale effetto questi avranno sugli utenti e, infine, come la loro risposta si tradurrà in ricavi. Molte sono le variabili in gioco, ma le indicazioni appaiono incoraggianti.

Prendiamo ad esempio AI Overviews, i riassunti generati da algoritmi che ora spesso compaiono in primo piano quando gli utenti pongono domande nella ricerca. I timori che queste funzionalità potessero diminuire il valore degli annunci pubblicitari correlati non si sono concretizzati. Al contrario, Google ha dichiarato che AI Overviews sta generando un aumento del 10% nelle query di ricerca dove appaiono e non ha minimamente intaccato i ricavi.



I clic a pagamento, inoltre, sono cresciuti del 4% su base annua.

Ma se l'AI produce di più, comporta anche costi maggiori. Le spese in conto capitale di Google per i centri dati e le infrastrutture correlate raggiungeranno quest'anno circa 85 miliardi di dollari, una cifra ben più alta rispetto alla precedente stima di 75 miliardi. Si tratta di quasi il quadruplo di quanto l'azienda ha speso nel 2020, quando l'AI era ancora una promessa lontana. Questa spesa rappresenta inoltre il 22% dei ricavi previsti per l'anno in corso, secondo i dati di LSEG, il livello annuale più alto dal 2006.

In un contesto di forte pressione competitiva, l'azienda non ha molte alternative. Rivolgersi a realtà come Meta Platforms e OpenAI, che dispongono di ingenti risorse e stanno investendo senza sosta per vincere la corsa agli armamenti dell'AI, è una necessità. Oltre ai data center, il pensiero corre anche ai dispositivi: Meta è in vantaggio nella produzione di occhiali potenziati dall'AI, mentre OpenAI sta collaborando con l'ex guru del design di Apple, Jony Ive, per un nuovo gadget.



Dal canto suo, Google ha avviato una promettente partnership con il produttore di occhiali Warby Parker.

Pichai afferma che gli ingenti investimenti di Google stanno già creando valore e soddisfando i clienti. Interrogato dagli analisti riguardo al significato di questi risultati in termini di effettivi ritorni finanziari, ha adottato un approccio cauto. È un comportamento comune tra i suoi pari, che probabilmente seguiranno a breve con i propri incrementi di spesa in conto capitale. Google non ha ancora dimostrato pienamente che tutti questi investimenti siano giustificati, ma ha fatto abbastanza per mantenere in movimento la giostra del denaro.