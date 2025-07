I segreti dell'ascesa dei mercati: tra dazi, accordi e la forza dell'AI

Non è tutto: l’`Unione Europea` e la `Corea del Sud` potrebbero essere i prossimi partner in lista, un segnale chiaro di un’espansione diplomatica e commerciale che ridisegna gli equilibri economici. Si parla di un accordo quasi raggiunto tra l’`Unione Europea` e gli `Stati Uniti` che, pur prevedendo un `dazio` del 15% su alcune importazioni europee, esenterebbe altri articoli essenziali, secondo quanto riferito da funzionari della `Commissione Europea`. Intanto, il Segretario al Tesoro `Scott Bessent` ha annunciato che funzionari `USA` e cinesi si incontreranno a `Stoccolma` la prossima settimana, una notizia che alimenta la speranza di ulteriori progressi. La stagione degli utili è già entrata nel vivo negli `Stati Uniti`, con un quarto delle aziende del prestigioso indice `S&P 500` che ha già comunicato i propri risultati. La grande maggioranza, l’85% di queste, ha superato le aspettative di `Wall Street`, un dato confortante che arriva da `LSEG`.



I riflettori sono puntati in particolare sui bilanci dei membri della `Magnificent Seven`, quel gruppo di `titoli tecnologici` ad alte prestazioni che ha trainato il rialzo di `Wall Street` per anni. Da questi giganti si attendono indicazioni cruciali sulle tendenze di spesa e sui rendimenti legati all’`Intelligenza Artificiale` (`AI`). I futures su `Nasdaq` e `S&P` hanno mostrato un rialzo dopo che `Alphabet`, la casa madre di `Google`, ha registrato utili superiori alle previsioni e ha annunciato un piano di investimenti in capitale significativamente ampliato. Questo slancio positivo si riflette anche in `Europa`, dove i futures azionari indicano solide aperture per i mercati del continente. Ma non tutte le notizie sono così rosee. Il gigante del `lusso`, `LVMH`, si appresta a comunicare un’ulteriore contrazione delle vendite trimestrali. Questo dato potrebbe acuire le preoccupazioni degli investitori riguardo una prolungata flessione nel mercato da 400 miliardi di dollari, una situazione aggravata dai `dazi USA`.



I risultati probabilmente mostreranno che una ripresa della domanda per la `moda di lusso` nei mercati chiave degli `Stati Uniti` e della `Cina` rimane un obiettivo elusivo. Anche il gruppo francese del `lusso` `Kering` è atteso al rapporto la prossima settimana. Nel frattempo, la `Casa Bianca` ha confermato che l’ex Presidente `Donald Trump` si recherà alla `Federal Reserve` giovedì. Questa visita segue le sue minacce di licenziare il Presidente della `Fed`, `Jerome Powell`, affermazioni che in passato hanno agitato i mercati obbligazionari `USA`. La situazione rimane fluida, un equilibrio delicato tra ottimismo economico e tensioni geopolitiche e monetarie.