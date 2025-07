HCOB PMI Flash Eurozona: a giugno 2025 una crescita inaspettata risveglia l'economia

- L'indice delle `Attività Terziarie` è salito a 51.2 (da 50.5 di giugno), raggiungendo il valore massimo in sei mesi.

- La `Produzione Manifatturiera` ha toccato 50.7 (era 50.8 a giugno), il suo minimo in quattro mesi.

- Il `PMI Manifatturiero` complessivo ha segnato 49.8 (da 49.5 di giugno), il valore più elevato in ben trentasei mesi. L'indice `HCOB PMI Flash Composito della Produzione`, elaborato da S&P Global, ha registrato il settimo mese consecutivo di espansione economica per la Eurozona. Sebbene modesto, il tasso di crescita ha accelerato per il secondo mese, raggiungendo il picco da agosto dell'anno precedente. Entrambi i settori, sia il `manifatturiero` sia il `terziario`, hanno contribuito all'incremento produttivo. Per la prima volta in quattro mesi, i `servizi` hanno registrato un'espansione più marcata, mostrando la loro accelerazione più veloce da gennaio. La `produzione manifatturiera`, d'altro canto, ha registrato un aumento appena percettibile, leggermente inferiore a giugno. Un'analisi più approfondita rivela andamenti dissimili all'interno della Eurozona.



La Germania ha evidenziato un'espansione marginale della `produzione` per il secondo mese consecutivo. La Francia, invece, ha continuato a registrare un calo dell'attività, ma con un ritmo più lento nell'attuale sequenza di declino, che dura da undici mesi. Il resto della Eurozona ha mostrato una robusta espansione della `produzione`, raggiungendo il livello più elevato da febbraio. I dati di luglio indicano una stabilizzazione dei `nuovi ordini`, ponendo fine a tredici mesi consecutivi di contrazione. Le nuove commesse per i `servizi` hanno visto il primo aumento in sei mesi. Con tutto ciò, questo incremento è stato controbilanciato da un nuovo calo degli ordini ricevuti dal `manifatturiero`. Se il livello complessivo delle commesse è rimasto invariato rispetto al mese precedente, i `nuovi ordini esteri`, che comprendono il commercio intra-Eurozona, sono nuovamente diminuiti. Questa recente flessione è stata modesta, eppure ha accelerato rispetto a giugno. I `nuovi ordini esteri` hanno registrato un calo mensile ininterrotto da marzo 2022.



A luglio, la maggiore necessità delle aziende e la stabilizzazione del flusso dei `nuovi ordini` hanno spinto le imprese della Eurozona ad aumentare nuovamente gli organici. Questo estende un periodo ininterrotto di creazione di `occupazione` che dura da cinque mesi. Il tasso di creazione di posti di lavoro è stato marginale e invariato da giugno. Le assunzioni sono aumentate nel settore dei `servizi` ma sono diminuite nel `manifatturiero`, anche se quest'ultima riduzione è stata la più lieve da giugno 2023. L'incremento complessivo della forza lavoro rispecchia le assunzioni al di fuori delle due maggiori economie, Germania e Francia, che continuano invece a registrare un calo degli organici. Infatti, escludendo i dati franco-tedeschi, il tasso di creazione di `occupazione` è stato il più forte in poco più di un anno. A luglio, il lavoro inevaso è di nuovo diminuito, seppure in modo lieve. Questo è il secondo rallentamento consecutivo, e il valore più debole da aprile 2023. Per quanto riguarda i `prezzi`, pur continuando ad aumentare a luglio, il tasso di `inflazione` è sceso ai minimi in nove mesi, registrando un valore più debole rispetto alla media di questa sequenza.



I `prezzi di vendita` del `terziario` hanno evidenziato un rialzo più lento, mentre quelli del `manifatturiero` continuano a diminuire. Con tutto ciò, quest'ultima riduzione è solo marginale e la più debole in quattro mesi. I `prezzi di vendita` del `manifatturiero` a luglio sono rimasti invariati, ponendo fine a un bimestre di calo. L'`inflazione` delle tariffe applicate ai clienti del `terziario` ha rallentato. Nel complesso, le aziende della Eurozona hanno aumentato solo marginalmente i `prezzi di vendita`, eguagliando il tasso di giugno. In Germania, il tasso di `inflazione` dei `prezzi di vendita` è rallentato, ma la Francia e il resto della Eurozona hanno mostrato aumenti più rapidi. Nel settore `manifatturiero`, si è osservato un rallentamento nel calo dell'attività di acquisto a luglio, proseguendo così le tendenze recenti. Sono otto i mesi consecutivi in cui si registra una decelerazione del tasso di contrazione, che a luglio ha indicato il valore più debole nell'arco di poco più di tre anni di contrazione.



A loro volta, le giacenze degli acquisti hanno registrato il calo più lento da marzo 2023, mentre i livelli di `scorte di prodotti finiti` sono scesi ai minimi in dieci mesi. All'inizio del terzo trimestre, i tempi di consegna dei fornitori si sono allungati per il secondo mese consecutivo, segnando i maggiori ritardi da novembre 2022, eguagliando il valore di gennaio 2024. Ciononostante, il peggioramento della prestazione dei fornitori è stato solo modesto. Le prospettive future della Eurozona meritano un'attenta analisi. Dopo il picco di rialzo in undici mesi registrato a giugno, la fiducia è lievemente diminuita nel mese di luglio, mantenendosi oltretutto inferiore rispetto alla media di serie storica. Questi livelli di previsioni future sono stati registrati in entrambi i settori. In Francia, dopo il salto di giugno, la positività nel corso del mese si è ridotta. Nondimeno, nel resto della Eurozona, l'ottimismo si è rafforzato, toccando un record in quattordici mesi in Germania e registrando nella Eurozona il livello di fiducia più forte sulle prospettive dei prossimi dodici mesi dallo scorso febbraio.



Il Dr. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, ha affermato: "Pare che l'economia dell'Eurozona stia riprendendo gradualmente vigore. La recessione nel settore `manifatturiero` sta terminando e l’espansione nel settore dei `servizi` è risultata a luglio leggermente più rapida. La nostra previsione a brevissimo termine del `PIL`, che tiene anche conto dell’`HCOB PMI Flash`, mostra per il terzo trimestre una forte crescita economica. È però preferibile attendere ulteriori dati prima di dare troppo peso a questa valutazione." Per cinque mesi consecutivi, la `produzione manifatturiera` è cresciuta timidamente. La Germania in questo senso sta svolgendo un ruolo fondamentale e, insieme ad altri paesi, ha più che compensato la debolezza della Francia. Però, affinché il settore `manifatturiero` dell'Eurozona torni a crescere notevolmente nel lungo termine, anche l'industria francese deve ritrovare una stabilità. L'attuale incertezza politica di Parigi è certamente un ostacolo in tal senso.



Per luglio, in Germania è prevista una leggera espansione economica, ma la Francia dovrebbe registrare una leggera contrazione. Tale differenza è probabilmente in parte attribuibile alla situazione politica, che in Francia è caratterizzata dal piano di forti tagli al bilancio e da un incombente voto di sfiducia contro il primo ministro François Bayrou. In Germania, invece, l'economia può sperare in una spesa pubblica maggiore, accompagnata possibilmente da forti investimenti privati e pubblici. Lo stato d’animo attuale della Francia si riflette nelle prospettive future, che nel settore `manifatturiero` hanno registrato uno straordinario calo netto di circa otto punti. In Germania, l'indice corrispondente è sceso solamente di due punti. Arrivano comunque buone notizie per la BCE, giacché la tendenza alla disinflazione ha continuato ad estendersi nei `servizi`, settore osservato con grande attenzione. A luglio, il prezzo dei beni non è calato ulteriormente, ma l'euro più forte e i dazi statunitensi potrebbero esercitare nei prossimi mesi pressioni al ribasso piuttosto che al rialzo sull’`inflazione`.