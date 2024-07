HCOB PMI Flash Eurozona: a luglio cala ancora la ripresa

Il nodo dei tagli dei tassi della BCE

Secondo Dr. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “Siamo di fronte ad una pausa estiva? Secondo i dati dell’HCOB PMI Flash dell’Eurozona, sembra che l’economia a luglio si stia muovendo a malapena, ma oltre al fatto che stiamo analizzando valori destagionalizzati, osservando i due settori monitorati la situazione è peggiorata drasticamente nel settore manifatturiero in contrasto con la moderata crescita nel settore dei servizi. Le nostre previsioni sul PIL a brevissimo termine, tuttavia, lasciano intendere che una crescita durante il terzo trimestre è ancora possibile. È inquietante osservare con quale costanza le aziende del settore manifatturiero stiano mensilmente riducendo i loro livelli del personale, con un ritmo di decremento cambiato minimamente nel corso degli ultimi dieci mesi. Il calo generale degli organici ad un tasso più lento di quello della produzione suggerisce due cose: che le aziende sono un po’ più caute nel ridurre i loro organici in quanto è ancora probabile uno scenario più positivo, e che la produttività del lavoro è al ribasso, fattore questo che non promette nulla di buono in una prospettiva di crescita. Di conseguenza, ad una possibile ripresa seguirà probabilmente un ritardo piuttosto elevato della crescita occupazionale. Se da un lato la Germania sta apparentemente avendo difficoltà a crescere, l’economia francese è alimentata dalle olimpiadi. Secondo i dati raccolti a luglio, le aziende dei servizi francesi hanno aumentato la loro attività in preparazione dei giochi olimpici. Al contrario, la domanda del settore manifatturiero tedesco pare abbia trascinato in basso la produzione generale del settore privato. Qualora tenessimo in considerazione soltanto una crescita, ci sarebbero forti presupposti per un dibattito sul taglio dei tassi di interessi di settembre da parte della BCE. Tuttavia, i dati relativi ai prezzi non hanno fornito alcuna speranza di sollievo. I prezzi di acquisto del settore dei servizi sono aumentati ad un tasso più veloce e le tariffe ai clienti sono risultate in espansione ad un tasso simile a quello della precedente indagine. A peggiorare il tutto, i prezzi di acquisto del settore manifatturiero, in contrazione per oltre un anno da marzo 2023 a maggio 2024, ora risultano maggiori per il secondo mese consecutivo. I prezzi di vendita sono diminuiti solo leggermente, rendendo più difficile per l’inflazione complessiva di avvicinarsi all’obbiettivo di crescita del 2%. La nostra conclusione è che mentre i tagli dei tassi di settembre saranno probabilmente messi in opera, sarà molto più complicato seguire questa traiettoria nei mesi successivi, a meno che la contrazione non muti in una grave recessione”.