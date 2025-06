Plenitude compra Acea Energia: un riassetto nel mercato energetico italiano

Nondimeno, non tutte le attività cambiano mano. Alcune funzioni chiave legate alla vendita di energia e ai servizi resteranno saldamente sotto il controllo di Acea. Questo sottolinea una precisa strategia da parte del gruppo romano. La transazione ha ricevuto il via libera dal consiglio di amministrazione di Acea in data 24 giugno 2025. Il prezzo è stato definito sulla base di un enterprise value di 460 milioni riferito a fine 2024, a cui si aggiunge una cassa netta normalizzata di 128,5 milioni.

Perché questa operazione è così significativa? La risposta sta nelle strategie industriali delle due parti. Per Acea, la cessione di Acea Energia rientra perfettamente nel suo piano industriale 2024-2028. L'obiettivo principale è concentrare risorse e investimenti nei settori più stabili e regolamentati. Pensiamo all'acqua e alle reti elettriche. Questa dismissione permetterà ad Acea di migliorare alcuni indicatori finanziari cruciali.



Il rapporto debito/EBITDA, per esempio, è previsto passare da 3,4x a 3,3x. Libererà anche capitali importanti. Fondi che potranno essere destinati allo sviluppo di nuove infrastrutture strategiche, fondamentali per la crescita futura del gruppo.

Sul fronte opposto, Plenitude sfrutta quest'opportunità per espandere la propria presenza. L'acquisizione rinforza notevolmente la sua posizione nel mercato energetico italiano. L'operazione le consente di accelerare il passo. Permette infatti di anticipare il raggiungimento degli obiettivi di crescita che erano stati fissati per il 2028. Secondo le stime, ogni cliente acquisito da Acea Energia viene valorizzato attorno ai 400 euro. L'impatto atteso sull'EBITDA annuale di Plenitude è stimato in circa 140 milioni. Cifre che confermano il potenziale strategico ed economico dell'operazione.

Questa acquisizione segna l'apertura di una nuova fase per entrambi i protagonisti del settore.



Acea si focalizza sulle sue aree di competenza primaria, quelle dove la regolamentazione offre maggiore stabilità. Plenitude, dall'altra parte, consolida il suo ruolo di attore principale in un mercato energetico che non smette di cambiare. Gli effetti di questa mossa si faranno sentire ben oltre le due singole aziende. Influenzeranno le dinamiche competitive e le strategie degli altri player

- nel comparto a livello nazionale. In un mercato in rapida e costante trasformazione, la capacità di anticipare le mosse e agire con decisione si conferma un fattore cruciale per il successo.