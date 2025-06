Petrolio in calo, tregua in Medio Oriente spinge le borse: ora occhi sulla FED

Questo calo riflette la percezione di un rischio ridotto per la cruciale rotta marittima dello Stretto di Hormuz. I future sul greggio negli USA sono tornati a quotare circa 66.80 dollari al barile, un livello che non si vedeva quasi dall'11 giugno, prima che iniziassero gli attacchi israeliani. Questo alleggerimento sulla pressione dei prezzi del petrolio è un sollievo notevole per l'inflazione globale, rendendo potenzialmente meno arduo il compito delle banche centrali nel tenere a bada l'aumento dei prezzi. Con tutto ciò, il quadro sul terreno rimane estremamente fluido. Razzi sono stati lanciati dall'Iran verso Israele anche di recente. I media israeliani hanno riportato che un edificio è stato colpito e che tre persone hanno perso la vita in un attacco missilistico su Beersheba. Un rappresentante iraniano aveva precedentemente confermato l'accordo per un cessate il fuoco, nondimeno il ministro degli Esteri del paese ha precisato che non ci sarà una cessazione delle ostilità a meno che Israele non interrompa i suoi attacchi.



Questa discrepanza nei messaggi sottolinea la fragilità della situazione. Nonostante ciò, gli asset considerati più rischiosi hanno registrato un rally robusto. - I future sullo S&P 500 sono saliti dello 0.5%;

- I future sul Nasdaq hanno guadagnato lo 0.7%;

- I future sull'EUROSTOXX 50 hanno segnato un incremento dell'1.2%;

- L'indice MSCI Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha registrato un rialzo del 2.1%;

- Il Nikkei di Tokyo è avanzato dell'1.1%;

- Le azioni sudcoreane hanno toccato i massimi livelli da settembre 2021.

La pressione sul dollaro, che aveva beneficiato di acquisti come bene rifugio durante il conflitto in Medio Oriente, è tornata a farsi sentire. La divisa statunitense è scesa dello 0.5% contro lo yen, attestandosi a 145.45, dopo aver toccato un picco di sei settimane a 148 nella notte. Con l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente, l'attenzione degli investitori si sposta ora decisamente verso le banche centrali e, in particolare, sulla Federal Reserve.



Si attendono con interesse le prossime dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che comparirà presto davanti al Congresso. La FED quest'anno non ha effettuato mosse sui tassi di interesse, una decisione influenzata, tra le altre cose, dall'impatto inflazionistico dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. Si osserva una frattura all'interno della FED stessa, con alcuni funzionari che sembrano discostarsi dalla visione più restrittiva di Powell, che ha anche attirato il disappunto dell'ex presidente Trump. Di recente, Michelle Bowman della FED ha dichiarato di essere propensa a considerare un taglio dei tassi già a luglio, mentre il governatore Christopher Waller ha anch'egli indicato che valuterà una riduzione il mese prossimo. Altri membri della FED interverranno nelle prossime ore: il presidente della FED di New York, John Williams, terrà un discorso a New York, e la presidente della FED di Cleveland, Beth Hammack, parlerà di politica monetaria a Londra.



Parallelamente, l'attività delle banche centrali è elevata anche in Europa. Il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, terrà discorsi pubblici a Londra, e diversi funzionari della BCE interverranno in varie occasioni.