Navigare l'incertezza dei dazi: strategie e strumenti con NetSuite

- Comprendere e monitorare i costi totali di sbarco per ciascun prodotto;

- Automatizzare i processi interni che presentano inefficienze per ridurre i costi operativi complessivi;

- Valutare l'opportunità di localizzare o diversificare i fornitori, specialmente per i prodotti provenienti da paesi interessati da nuove tariffe;

- Rinegoziare in modo proattivo i contratti con i fornitori, cercando condizioni basate su Incoterms più favorevoli, ovvero le regole standard internazionali che definiscono le responsabilità di venditori e acquirenti nelle transazioni commerciali;

- Prendere decisioni fondate sui dati, magari utilizzando strumenti avanzati per l'analisi, e considerare l'acquisto di scorte "just-in-case" per gli articoli identificati come ad alto rischio;

- Pianificare scenari diversi, come l'assorbimento o il trasferimento dei costi ai clienti, oppure modifiche sostanziali alla supply chain o la ricerca di fornitori alternativi;

- Eseguire analisi approfondite sui prezzi di vendita per avere una chiara comprensione degli attuali margini di profitto.



È importante ricordare che le soluzioni non sono quasi mai un approccio "tutto o niente". Spesso, un mix di queste strategie porta ai risultati migliori.

Oltre a queste strategie, la tecnologia offre supporti concreti. Un sistema ERP come NetSuite fornisce alle aziende una visibilità in tempo reale. Questa visibilità abbraccia la situazione finanziaria, i livelli di inventario e, naturalmente, la supply chain. L'accesso immediato a queste informazioni permette alle imprese di cogliere rapidamente l'effetto di un improvviso aumento dei costi dovuto ai dazi. Capire e tracciare con precisione i costi totali di sbarco per ogni articolo è fondamentale per mitigare l'impatto dei dazi doganali.

L'ERP di NetSuite fornisce un dettaglio preciso di questi costi. Questo include i dazi doganali, le spese di spedizione e altre voci accessorie. Le aziende ottengono così i dati necessari per capire l'impatto delle tariffe sulle spese e sulla redditività. NetSuite mette a disposizione anche strumenti potenti per la gestione dei costi e funzionalità di reporting finanziario dettagliate.



Questi permettono di analizzare le strutture di costo in modo granulare. Una visione così profonda aiuta a individuare aree dove è possibile compensare gli aumenti tariffari e proteggere i margini di profitto. La pianificazione degli scenari è un'altra tattica consigliata per esplorare le diverse opzioni disponibili.

Si pensi all'assorbimento dei costi, al loro trasferimento ai clienti, o all'introduzione di modifiche nella catena di approvvigionamento o alla ricerca di fornitori alternativi. Il modulo NetSuite Planning and Budgeting supporta pienamente questa strategia. Consente alle aziende di elaborare scenari ipotetici con facilità. Si può modellare l'impatto di incrementi tariffari specifici, magari del 10% o del 25%, per preparare le risposte in anticipo. Il sistema aiuta anche ad analizzare il potenziale impatto economico derivante dall'assorbire i costi rispetto al trasferirli sui prezzi finali.

L'agilità della supply chain è vitale in un mercato così mutevole. NetSuite Supply Chain Management offre una visibilità chiara su come e dove vengono acquisiti gli articoli: quali prodotti, in quale quantità, da dove provengono e quando arrivano.



Queste informazioni guidano le decisioni sull'adeguamento delle fonti di approvvigionamento e sulle relazioni con i fornitori. Questo aiuta a contenere i costi il più possibile, assicurando al contempo che i prodotti necessari siano disponibili. Il software di gestione della supply chain di NetSuite contribuisce anche a scovare efficienze e possibili risparmi all'interno delle operazioni. Questi risparmi possono in parte bilanciare l'onere aggiuntivo dei dazi doganali. In un'economia globale segnata da un'incertezza senza precedenti, non ci si può affidare a vecchie soluzioni per la pianificazione.

Le aziende più preparate ad affrontare la tempesta dei dazi si basano su decisioni informate e guidate dai dati. Un ERP potente come NetSuite è in grado di aiutare le imprese a esplorare diverse vie d'azione, come individuare fornitori o prodotti alternativi. Questo si allinea perfettamente con strategie di mitigazione come la diversificazione dei fornitori o la modifica delle linee di prodotto. Capire le opzioni è fondamentale, eppure è l'agilità nel metterle in pratica che fa la differenza.



NetSuite Supply Chain Management permette alle aziende di essere proattive. Possono intraprendere azioni concrete che salvaguardano i margini di profitto e le preparano per un futuro di successo, anche in condizioni complesse.