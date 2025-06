Milano guida il rialzo delle Borse europee: come la tregua spinge i mercati

L'indice FTSE MIB ha chiuso a 39.474,46 punti, segnando un solido progresso dell'1,63%. A seguire, con buone performance:

- Francoforte (+1,51%);

- Madrid (+1,37%);

- Parigi (+1,05%);

- Amsterdam (+0,94%).

Londra è rimasta più cauta, terminando la seduta quasi invariata, con un modesto +0,01%. L'onda positiva si è estesa anche oltreoceano. Anche a Wall Street gli indici principali hanno mostrato un avanzamento deciso, riflettendo il clima globale di ritrovato, benché prudente, ottimismo. Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,95%, l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,93% e il Nasdaq Composite ha chiuso in progresso dell'1,34%. Questi risultati confermano una tendenza positiva che, pur tra alti e bassi, caratterizza i mercati azionari in questa fase. Mentre il rischio geopolitico continua a richiedere attenzione, l'interesse dei mercati si sposta nuovamente sui fondamentali economici e sugli appuntamenti chiave dell'agenda finanziaria.



Si guarda con attesa alla prossima stagione dei risultati aziendali, cruciale per capire lo stato di salute delle imprese, e alla questione dei dazi negli Stati Uniti, la cui sospensione sta per scadere. Nondimeno, qualche segnale contrastante emerge dai dati macroeconomici pubblicati di recente. La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti a giugno è scesa a 93 punti, un dato inferiore alle aspettative e in calo rispetto ai 98,4 di maggio. Dall'altra parte dell'Atlantico, l'indice Ifo sul clima economico in Germania ha mostrato resilienza, dipingendo un quadro più positivo per la locomotiva d'Europa. Basato su un ampio sondaggio tra 7.000 imprese attive nei settori industriale, edile e commerciale, l'indice è salito a 88,4 punti. Questo dato non solo ha superato le previsioni, ma ha anche toccato il livello più alto degli ultimi dodici mesi, suggerendo un miglioramento delle prospettive economiche nel Paese. Il focus resta anche sulle mosse delle banche centrali, con la Federal Reserve americana in primo piano.



Il suo presidente, Jerome Powell, ha ribadito con chiarezza l'approccio cauto e attendista che la banca centrale intende seguire. Parlando al Congresso, ha affermato che la Fed è ben posizionata per "attendere e raccogliere ulteriori informazioni sull’economia prima di modificare la nostra politica monetaria". Questa posizione riflette la necessità di valutare attentamente l'evoluzione del quadro economico prima di prendere decisioni sui tassi. La decisione di mantenere i tassi di interesse invariati è legata alle previsioni di un aumento significativo dell'inflazione nel corso del 2025. La Fed è impegnata a perseguire il duplice obiettivo della massima occupazione e della stabilità dei prezzi, confermando che ogni scelta di politica monetaria sarà guidata dai dati macroeconomici in arrivo. Powell ha anche messo in guardia sul possibile impatto negativo dei dazi, che potrebbero far salire i prezzi e frenare la crescita economica degli Stati Uniti. Nel frattempo, il presidente Donald Trump continua a non risparmiare critiche a Powell, definendolo pubblicamente "stupido e testardo" e sollecitando tagli robusti ai tassi.



Però, all'interno della stessa Fed, alcuni membri non escludono un possibile allentamento della politica monetaria già a luglio, qualora i dati economici futuri dovessero giustificare tale mossa, mantenendo alta l'attenzione degli operatori di mercato.