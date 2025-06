Le strette del governo spagnolo sull'offerta di Bbva per Sabadell



Il governo spagnolo ha acceso il semaforo verde sull'offerta di Bbva per acquisire Sabadell, una mossa che vale circa 14 miliardi di euro. Questa decisione ha immediatamente vivacizzato i mercati: le azioni di Bbva a Madrid hanno guadagnato il 2,54%, mentre quelle di Sabadell sono salite oltre lo 0,43%. Ciononostante, il via libera non è arrivato senza restrizioni. Madrid ha infatti posto condizioni stringenti per l'operazione. La principale preoccupazione del governo spagnolo riguarda l'impatto potenziale di una fusione di questa portata. Il timore per i posti di lavoro e la necessità di tutelare il tessuto economico fatto di piccole e medie imprese hanno guidato le scelte.