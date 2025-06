La svolta digitale del B2B italiano: il ruolo dei documenti e le nuove norme dall'Europa

Il restante 39% proviene invece dalle soluzioni dedicate allo scambio elettronico dei documenti con i partner commerciali. Tecnologie come l'EDI (Electronic Data Interchange) e la PEC (Posta Elettronica Certificata) rientrano in questa categoria. Questi dati emergono dall'Osservatorio Digital B2b del Politecnico di Milano.

Tra le soluzioni più diffuse per digitalizzare i processi interni, spicca il Document management system (DMS). Questo sistema software è fondamentale per creare, archiviare, organizzare e gestire i documenti in formato digitale. Attualmente è adottato dal 42% delle grandi aziende e delle PMI italiane. Per quanto riguarda il dialogo con i partner esterni, lo scambio di documenti con clienti e fornitori avviene ancora in gran parte attraverso strumenti tradizionali. L'email, la PEC e altre modalità di condivisione file sono utilizzate dal 55% delle imprese. è evidente che la priorità principale per le aziende di ogni dimensione, nell'ambito della digitalizzazione dei processi B2B interni, rimane la gestione elettronica documentale.



Ma gli investimenti in quest'area restano contenuti. La metà delle aziende, il 50%, destina a questi progetti meno dell'1% del proprio fatturato complessivo.

L'AI, l'intelligenza artificiale, è percepita come strategica da quasi i due terzi delle imprese. Ciononostante, solo una piccola percentuale, il 13%, la impiega effettivamente nei processi documentali, sia interni che esterni.

Riccardo Mangiaracina, responsabile scientifico dell’Osservatorio Digital B2b, ha osservato: "La digitalizzazione del B2b in Italia si trova in una terra di mezzo: dopo l’obbligo di fatturazione elettronica del 2019, non ci sono più stati impulsi significativi". Aggiunge che l'AI avanza. Ma nel B2B i progetti con un impatto concreto sono ancora pochi. La sostenibilità spesso resta una parola d'ordine. L'automazione è ferma da anni. Le startup che si occupano di gestione documentale faticano ad attrarre investimenti. Tuttavia, il futuro quadro normativo europeo in materia digitale darà sicuramente una spinta nei prossimi cinque anni.



Ma le imprese non dovrebbero aspettare così a lungo. è necessario agire subito per garantire la competitività delle nostre aziende.

I sistemi di Document management system (DMS) sono tra le principali soluzioni offerte sul mercato per la digitalizzazione dei processi interni, proposti dal 41% dei fornitori. Quasi tutti i fornitori di DMS integrano funzionalità di base. Queste includono la digitalizzazione di documenti cartacei, l'acquisizione di file elettronici, l'indicizzazione e la classificazione. Offrono anche funzionalità di ricerca e recupero. Meno diffuse tra le aziende sono le funzioni avanzate. Si tratta di annotazioni, collaborazione in tempo reale e sistemi di sicurezza evoluti. Questi vanno oltre le misure di base come l'autenticazione con password o la crittografia. Includono strumenti proattivi come il monitoraggio in tempo reale e l'analisi comportamentale. La metà dei fornitori, il 50%, dichiara di integrare funzionalità potenziate dall'AI e dal machine learning.

L'attenzione dell'Europa alla digitalizzazione e alla creazione di un mercato unico digitale offre un'occasione preziosa.



Paola Olivares, direttrice dell’Osservatorio Digital B2b, ha spiegato: "Normative e regolamenti, infatti, si moltiplicano". Cita esempi concreti:

- eIDAS 2.0 introduce l'eArchiving come nuovo servizio fiduciario;

- eFTI mira a digitalizzare i documenti logistici entro il 2027;

- la direttiva ViDA rivoluzionerà la fatturazione elettronica intra-UE dal 2030.

Anche in ambito nazionale ci sono novità. è stato introdotto l'invio digitale dei corrispettivi via software. è in piena operatività la lettera di vettura internazionale digitale. è stato reso obbligatorio digitalizzare i documenti sui rifiuti. Ma, come sottolineato, non basta attendere le normative. Serve un impulso deciso dalle imprese e dalle associazioni di categoria. Bisogna favorire l'adozione delle tecnologie digitali più mature. Questo è particolarmente importante per le imprese meno digitalizzate e nelle varie filiere produttive. è anche cruciale esplorare i benefici concreti che le tecnologie più innovative possono portare.





Oggi, i sistemi di Document management system (DMS) sono adottati dal 42% di grandi aziende e PMI italiane. Altre soluzioni diffuse per la digitalizzazione dei processi interni includono i sistemi di conservazione digitale a norma. Questi sono utilizzati dal 69% delle imprese. Le soluzioni di firma elettronica trovano impiego nel 63% delle realtà aziendali. I benefici principali riscontrati dall'adozione di queste soluzioni sono molteplici. Spiccano una maggiore accuratezza e qualità dei dati. Si osserva anche una significativa riduzione del tempo necessario per gestire i processi interni. Gli ostacoli principali all'adozione riguardano la resistenza al cambiamento da parte del personale interno. C'è anche la difficoltà di adattare le soluzioni standard alle specifiche esigenze di ogni singola azienda.

I documenti scambiati più frequentemente rimangono le fatture. Queste mantengono il primato nonostante l'obbligo introdotto nel 2019. Seguono gli ordini. Meno diffusi sono i messaggi logistici. La loro digitalizzazione potrebbe portare a incrementi di efficienza notevoli.



Questo vale sia per le singole aziende che per l'intero sistema Paese. Tra le imprese che non utilizzano ancora l'EDI, l'8% prevede di introdurlo entro i prossimi tre anni. Ma un vasto 65% non ha nemmeno considerato questa opportunità. L'EDI sembra aver raggiunto una fase di stabilità. Molte grandi aziende lo utilizzano efficacemente da anni. Ma faticano a coinvolgere maggiormente il proprio indotto. Questo si verifica sia per le nuove attivazioni che per l'ampliamento dei tipi di documenti gestiti.

L'innovazione nel B2B raramente si sviluppa in modo organico. è ancora spesso guidata dagli obblighi normativi. Diverse novità sono nate dall'evoluzione del contesto europeo e nazionale. A livello europeo, il regolamento UE ha introdotto l'eArchiving. Questo servizio consente la ricezione, conservazione, consultazione e cancellazione dei dati e dei documenti elettronici. L'obiettivo è preservarne l'integrità, la riservatezza e la prova dell'origine per tutta la durata dell'archiviazione.



Le imprese italiane prevedono che questo nuovo quadro normativo avrà un impatto positivo sul loro business. Questo è in linea con il 37% dei provider che vede un'importante apertura verso il mercato europeo. Permane irrisolto un nodo cruciale. L'attuale requisito di un capitale sociale minimo di 5 milioni di euro per potersi proporre come Qualified Trust Service Provider e operare come conservatore. Questa condizione esclude la maggior parte dei provider italiani. Ben 61 dei 75 provider attualmente iscritti al marketplace dei servizi di conservazione AgID sono tagliati fuori. Se questo limite non verrà abbassato, il mercato italiano subirà forti conseguenze. Si favorirà l'ingresso di grandi colossi stranieri. Le nostre imprese saranno spinte a sviluppare il proprio business all'estero.

L'Electronic Freight Transport Information (eFTI) mira a digitalizzare entro il 2027 le comunicazioni relative al trasporto merci all'interno dell'UE. Questo coinvolge gli operatori economici e le autorità di controllo.



Nel 2029, la Commissione Europea valuterà se rendere questa digitalizzazione obbligatoria per gli operatori economici. Le imprese italiane, eppure, mostrano scarsa consapevolezza. Il 49% delle aziende che esportano non conosce nemmeno l'esistenza di questo quadro normativo. Il pacchetto ViDA, con la direttiva (UE) 2025/516 entrata in vigore il 14 aprile 2025, indica la fatturazione elettronica come sistema ufficiale. Impone l'obbligo per le operazioni intra-UE a partire dal 1° luglio 2030.

In Italia, una novità rilevante è la trasmissione telematica dei corrispettivi. Avviene tramite procedura software. Dopo l'obbligo del 2019, questa nuova opportunità offre vantaggi agli esercenti. Un aggiornamento centralizzato senza intervento in loco. Servizi come l'analisi dei dati e la facilitazione nell'adozione dello scontrino digitale. Per i documenti logistici, da settembre 2024 è pienamente operativo l'eCMR in Italia. Si tratta della lettera di vettura internazionale elettronica.



è ancora poco conosciuta e utilizzata. Sia dagli spedizionieri internazionali che dalle imprese esportatrici. Il 38% non è al corrente dell'esistenza del protocollo addizionale alla convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada. è inoltre arrivato l'obbligo di digitalizzare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti. è meglio conosciuto come RENTRI. Questo consente il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Dal 13 febbraio 2025 (prorogato al 14 aprile 2025) riguarda grandi e medie imprese, grandi impianti e trasportatori. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa in formato digitale. Questo permetterà un monitoraggio in tempo reale dei flussi di rifiuti. Migliorerà la sicurezza ambientale. Dal prossimo anno, l'obbligo si estenderà al Formulario di Identificazione dei Rifiuti. Questo segna un passo importante verso la digitalizzazione e la trasparenza nella gestione dei rifiuti. Avrà impatti positivi sulla tutela ambientale e sul rispetto delle normative.