La stablecoin di Fiserv arriva sulla rete Mastercard: un passo avanti per i pagamenti

È un salto notevole in termini di potenziale accettazione e praticità quotidiana.

Le due aziende non si fermano qui. Stanno esplorando attivamente diverse aree critiche per superare le sfide e cogliere le opportunità legate all'adozione e all'utilità quotidiana delle stablecoin. - Velocizzare notevolmente l'arrivo e la disponibilità dei fondi, rendendo estremamente semplice per consumatori e imprese il passaggio dalla valuta tradizionale (fiat) al FIUSD.;

- Permettere ai commercianti di accettare pagamenti direttamente in FIUSD, semplificando il processo per chi gestisce un'attività.;

- Garantire la connessione con la rete multi-token (MTN) di Mastercard, un'infrastruttura fondamentale per gli asset digitali.;

- Emettere carte di pagamento ancorate alle stablecoin per i loro clienti condivisi, così che consumatori e aziende possano effettuare transazioni in FIUSD in qualsiasi luogo del mondo dove il marchio Mastercard è riconosciuto e accettato.





Questa partnership segna un momento importante nel panorama dei pagamenti digitali. "Questa collaborazione con Fiserv sta preparando il terreno per una nuova era, in cui le stablecoin saranno onnipresenti e affidabili come le valute fiat, guidando la scelta e l'innovazione per tutti", ha dichiarato Chiro Aikat, che ricopre il ruolo di co-presidente di Mastercard per le Americhe. Ha aggiunto che, "Sfruttando la potenza della rete Mastercard e le nostre profonde competenze nel settore degli asset digitali, stiamo creando un ecosistema solido che unisce i servizi finanziari tradizionali con gli asset digitali."

L'integrazione di FIUSD nell'enorme infrastruttura di Mastercard appare come un tentativo deciso di unire il meglio di due mondi: la finanza tradizionale e il dinamico universo degli asset digitali. Questa mossa potrebbe davvero semplificare le transazioni e aprire scenari innovativi per i pagamenti a livello globale. L'obiettivo è rendere le stablecoin non solo uno strumento per addetti ai lavori, ma una modalità di pagamento comune e pienamente affidabile per tutti.