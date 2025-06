La cessione delle azioni Monte dei Paschi di Siena sotto la lente di ingrandimento

La vendita del quindici per cento del capitale di MPS è avvenuta attraverso una procedura chiamata accelerated bookbuilding (ABB). A gestire l'operazione è stata Banca Akros, che fa parte del gruppo Banco Bpm. La quota azionaria è stata acquistata da diversi soggetti: Banco Bpm stessa, Anima Holding, e le holding riconducibili alle famiglie Del Vecchio e Caltagirone. Tutti e quattro questi investitori hanno versato un prezzo con un premio del cinque per cento rispetto al valore di mercato delle azioni al momento dell'operazione, almeno secondo quanto comunicato dal ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

Inizialmente, pare che il piano dello stato prevedesse di cedere una quota inferiore, forse solo il sette per cento. Ma poi, a sorpresa, il giorno dopo l'annuncio iniziale, è stata comunicata la vendita dell'intero quindici per cento. Un altro dettaglio che ha attirato l'attenzione è stata la scelta del bookrunner: a differenza di vendite precedenti, dove il tesoro si era affidato a grandi player internazionali come JPMorgan, Jefferies e Mediobanca, questa volta l'incarico è andato esclusivamente a Banca Akros.



Per quest'ultima, si è trattato della prima esperienza in un'operazione di queste dimensioni.

Secondo quanto emerso dalle colonne del quotidiano inglese, UniCredit avrebbe mostrato interesse ad acquisire fino al dieci per cento delle quote in vendita. Ma, sempre secondo le ricostruzioni, da Banca Akros avrebbero risposto che l'ordine di acquisto era ormai chiuso. Un destino simile, a quanto si dice, sarebbe toccato anche a Norges Bank e BlackRock. Questo aspetto è cruciale per la valutazione in corso a Bruxelles.

La commissione europea, stando a due fonti citate dal Financial Times, sta esaminando se la vendita sia avvenuta a condizioni eque e pienamente di mercato. Questa valutazione potrebbe, in futuro, evolvere in un'indagine formale per aiuti di stato. Al momento, non è stata presa alcuna decisione definitiva in tal senso. Da parte sua, Banca Akros ha diffuso un comunicato in cui si legge che "la transazione è stata condotta in modo conforme alla normativa vigente e con piena trasparenza", specificando il coinvolgimento di centinaia di investitori istituzionali tramite una piattaforma digitalizzata.



Anche il MEF ha respinto qualsiasi accusa di irregolarità, difendendo il metodo impiegato e sottolineando che è in linea con procedure già adottate in passato per operazioni simili.

Parallelamente alle verifiche della commissione europea, anche la procura di Milano ha aperto un fascicolo. Si tratta di un'indagine esplorativa, senza ipotesi di reato specifiche al momento, volta ad accertare se la vendita abbia effettivamente garantito il miglior ritorno economico per i contribuenti italiani. Come parte di questa indagine, la guardia di finanza ha acquisito documenti presso la sede di Banca Akros nel mese di maggio. Le verifiche sono tuttora in corso.

Le istituzioni europee e la magistratura italiana stanno dunque analizzando a fondo l'operazione di cessione delle quote di MPS, una mossa che per il tesoro italiano rappresentava un passo importante nel percorso di uscita dallo storico istituto bancario senese. Le lamentele di alcuni grandi investitori internazionali hanno acceso un faro sulla trasparenza e l'equità del processo.



Il quadro complessivo, che include anche le dinamiche legate alla costruzione di nuovi equilibri nel settore bancario italiano, rende questa vicenda particolarmente rilevante dal punto di vista finanziario e politico. Attendiamo di vedere quali saranno gli esiti di queste indagini parallele.