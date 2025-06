La calma apparente: i mercati finanziari tra tensioni in Medio Oriente e rischio geopolitico

Questa apparente serenità dei mercati arriva mentre il conflitto tra Iran e Israele continua e gli Stati Uniti sono intervenuti direttamente. Le azioni statunitensi sono state descritte come mirate, non l'inizio di un conflitto su vasta scala. Molto dipende dalla risposta iraniana. L'Iran appare in una posizione difficile. I suoi principali alleati, come la Cina e la Russia, offrono un supporto limitato. Inoltre, gli attacchi israeliani hanno già indebolito le sue forze armate e colpito figure chiave.

Dagli Stati Uniti arriva un messaggio chiaro. Non c'è la volontà di un intervento massiccio come quelli visti in passato in Afghanistan o Iraq. L'obiettivo, si dice, è contrastare il programma nucleare iraniano, non avviare una guerra prolungata o inviare truppe sul campo. Ciononostante, l'Iran prende di mira asset statunitensi nella regione, rischiando nuove reazioni da Washington.

Come hanno reagito i mercati a tutto questo? La risposta è stata, finora, misurata.



Si è vista una lieve preferenza per asset rifugio. Il dollaro USA si è rafforzato. I listini azionari, però, non hanno subito cali significativi. Anche il prezzo del petrolio è aumentato, vero, ma senza superare la soglia dei 100 dollari al barile. Non è arrivato a livelli tali da compromettere la propensione al rischio globale.

Il petrolio Brent, per esempio, quota intorno ai 78,29 dollari al barile (dato aggiornato a lunedì 23/06 mattina, come riportato). È in rialzo di poco più del 4,5% dall'inizio dell'anno e del 22% nell'ultimo mese. Resta comunque al di sotto della media di 79,85 dollari registrata nel 2024. Prima delle recenti ostilità, le previsioni indicavano anzi un possibile calo dei prezzi, considerando l'abbondante offerta e un rallentamento della domanda globale.

Il rischio principale per i mercati finanziari legato a questa situazione è uno solo, e ben preciso: la possibilità di un'escalation che porti l'Iran a chiudere lo Stretto di Hormuz.

Questo tratto di mare è vitale per le forniture petrolifere mondiali.



Nel 2024, ha visto transitare circa 20,3 milioni di barili al giorno. Parliamo di circa il 20% del consumo mondiale di greggio. Non solo petrolio. Da lì transita anche circa il 20% delle forniture globali di GNL.

Chi usa lo Stretto? - L'Iran stesso, che esporta 2 milioni di barili al giorno, soprattutto verso la Cina;

- Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Qatar, da cui passano complessivamente circa 20 milioni di barili al giorno.

Certo, la Quinta Flotta della Marina statunitense, basata in Bahrein, probabilmente impedirebbe una chiusura completa. Ma interruzioni nei flussi ci sarebbero inevitabilmente.

Al momento, non ci sono segnali concreti di minacce al trasporto marittimo. Il parlamento iraniano ha approvato una risoluzione per la chiusura, sì, ma è puramente consultiva, non vincolante. L'Iran, chiudendo lo Stretto di Hormuz, rischierebbe grosso. Potrebbe scatenare la reazione di Stati Uniti e Cina, danneggiando le proprie catene di approvvigionamento e la propria economia.



Finché lo Stretto di Hormuz rimarrà aperto, il prezzo del petrolio dovrebbe mantenersi su livelli contenuti. Ci sarà comunque un premio al rischio incorporato, che rende improbabile un ritorno alle quotazioni viste all'inizio di maggio.

È fondamentale ricordare che il panorama petrolifero globale è cambiato radicalmente negli ultimi vent'anni. Merito, in larga parte, dell'ascesa dello shale oil statunitense. Gli Stati Uniti sono oggi il primo produttore mondiale. Contano per il 22% della produzione globale di petrolio. Seguono l'Arabia Saudita con l'11% e l'Iran con il 4% (quota quest'ultima destinata per lo più alla Cina). Sebbene problemi nello Stretto di Hormuz porterebbero comunque a rischi di rialzo per il greggio, l'impatto sull'economia mondiale sarebbe probabilmente meno severo rispetto alle crisi passate. Un aumento dei prezzi del petrolio avrebbe effetti economici più contenuti negli Stati Uniti rispetto al passato.



Tuttavia, aumenterebbe comunque le pressioni inflazionistiche. Questo, a sua volta, aumenterebbe il rischio di un rallentamento nel ciclo di taglio dei tassi d'interesse nel corso dell'anno.

Tornando al quadro generale. Continuiamo a muoverci in un contesto economico di elevata incertezza. Possiamo però trovare conforto nella resilienza dimostrata finora dai mercati finanziari. Questa solidità non si è vista solo di fronte ai rischi geopolitici, ma anche rispetto alla persistente incertezza legata al regime tariffario statunitense. Quest'ultima è destinata a diventare sempre più rilevante con l'avvicinarsi della scadenza per i negoziati fissata a luglio. Questo, ovviamente, a meno di un'ulteriore, grave escalation in Medio Oriente. La storia ci insegna qualcosa. I mercati riescono a gestire bene la volatilità geopolitica. La condizione è che gli shock abbiano un impatto limitato sull'economia globale. Al momento, il contesto rimane "fluido". Le prospettive restano costruttive, ma bisogna essere consapevoli. Dopo il deciso rimbalzo seguito alle turbolenze di mercato innescate dai dazi in primavera, un eventuale peggioramento della propensione al rischio potrebbe facilmente causare una pausa, o anche un'inversione, nel recente slancio positivo.