L'annuncio di cessate il fuoco nel Medio Oriente smorza l'appeal dell'oro come bene rifugio

Anche i futures sull'oro negli Stati Uniti hanno seguito l'andamento, perdendo l'1.7% e attestandosi a 3.336,00 dollari.

Quando la tensione internazionale diminuisce, il denaro tende a spostarsi dai beni percepiti come sicuri, come l'oro, verso attività considerate più rischiose ma potenzialmente più redditizie. Questo accade perché l'ottimismo su una possibile risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente ha portato a un aumento della propensione al rischio sui mercati globali. Si osserva infatti un generale entusiasmo sui mercati azionari, mentre i prezzi del petrolio, sensibili alle tensioni regionali, sono diminuiti dopo l'annuncio del cessate il fuoco.

Nonostante il calo, alcuni operatori di mercato non prevedono un crollo al di sotto della soglia dei 3.000 dollari nel breve termine. Si individua un livello di supporto importante intorno ai 3.300 dollari, che potrebbe fare da argine a ulteriori discese marcate.

Il quadro si complica con la notizia, giunta poche ore dopo l'annuncio, che il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, avrebbe ordinato all'esercito di colpire Teheran in risposta a una presunta violazione dell'accordo.



Questo sviluppo introduce un nuovo elemento di incertezza, dimostrando quanto rapidamente possano cambiare le dinamiche geopolitiche e influenzare i mercati finanziari.

Nel frattempo, l'attenzione degli investitori è rivolta anche verso gli Stati Uniti, in attesa della testimonianza del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dinanzi alla Commissione per i Servizi Finanziari della Camera. Finora, Powell ha mantenuto una posizione cauta riguardo alla possibilità di imminenti tagli ai tassi d'interesse. È noto come l'oro, un asset che non offre rendimenti diretti, diventi generalmente più attraente in un contesto di tassi d'interesse bassi, poiché il costo opportunità di detenere oro piuttosto che asset redditizi si riduce. I mercati al momento prezzano tagli ai tassi da parte della Fed per un totale di 57 punti base entro la fine dell'anno.

Guardando al futuro, si prevede che il prezzo dell'oro possa consolidarsi prima di intraprendere un nuovo rialzo, con proiezioni che lo vedono dirigersi verso i 3.600 dollari l'oncia entro la fine dell'anno.



Le attese per il lungo termine indicano che l'oro potrebbe raggiungere il suo picco più avanti nel 2025, seguito da una progressiva diminuzione nel 2026, man mano che le prospettive di crescita economica globale miglioreranno e le incertezze sul commercio internazionale tenderanno a diminuire.

Anche altri metalli preziosi hanno mostrato movimenti:

- l'argento spot ha ceduto lo 0.1% scendendo a 36,10 dollari l'oncia;

- il platino è salito dell'1% raggiungendo i 1.307,93 dollari;

- il palladio è scivolato dello 0.4% attestandosi a 1.072,24 dollari.