Il mercato immobiliare italiano continua a stupire: prezzi e compravendite ancora in crescita

Nel corso del 2024, circa 720 mila abitazioni hanno cambiato mano sul territorio nazionale. Questo dato segna un aumento di circa diecimila unità rispetto al 2023, pari a una crescita dell'1,4 punti percentuali. Di queste, cinquantacinquemila erano nuove costruzioni. Particolarmente dinamico si è mostrato il Sud del Paese, che ha registrato l'incremento più elevato in termini di compravendite, toccando il 2,6%. Questo risultato è stato spinto da un ottimo andamento nell'ultimo trimestre dell'anno. Le stime per il 2025 indicano un ulteriore balzo significativo nel numero di transazioni a livello nazionale: si attendono circa 770 mila compravendite totali, un incremento di circa il sette per cento. Quasi sessantamila di queste transazioni riguarderanno nuove costruzioni. L'aumento dei prezzi è un altro elemento cruciale che definisce l'attuale quadro del mercato. Nel 2024, i valori degli immobili sono saliti del 2,2% rispetto all'anno precedente. La previsione per il 2025 è di un aumento ancora più marcato, potenzialmente fino al 5%. La causa principale di questa dinamica appare chiara: sussiste una scarsa disponibilità di immobili esistenti che rispondano in maniera adeguata alle reali necessità e alle aspettative della domanda.



Questa carenza di offerta si avverte in modo particolare nei mercati a maggiore tensione abitativa, ovvero nei capoluoghi e nelle aree immediatamente circostanti. La situazione non è dissimile per quanto riguarda i prezzi dei prodotti immobiliari di nuova costruzione. A causa della penuria, o quasi assenza, di nuova offerta abitativa sul mercato, si assisterà a un incremento delle loro dinamiche di crescita. Dal 5,8% registrato nel 2024, si prevede un ulteriore aumento al 6,5% per il 2025.

Si conferma che la casa in proprietà resta un desiderio centrale nella vita degli italiani. Questo vale per i giovani come per i meno giovani, e include anche gli stranieri che scelgono di integrarsi nella nostra comunità.

"La casa in proprietà continua ad essere l’obiettivo di vita principale degli italiani, giovani e no, stranieri che vogliono integrarsi nella nostra comunità. La casa non è solo un investimento (comunque vittorioso su tutti gli altri), ma è anche un architrave fondamentale della nostra società”, ha dichiarato Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari.

“Ormai non si parla più di ‘casa’ come oggetto ma è l’abitare il centro della nostra analisi. La ricerca di un quartiere giusto dove vivere vale quanto e forse più del prezzo di acquisto. La presenza di verde, sicurezza, scuole, servizi rappresentano necessità fondamentali per chi cerca una casa da acquistare. La rarefazione delle nuove costruzioni e la diminuzione dell’offerta di usato (anche per la spinta delle locazioni brevi) crea un mercato con prezzi in crescita, decisamente superiori all’incremento dei redditi. Questo fenomeno è particolarmente accentuato nelle grandi città, non solo italiane, dove si aggiungono le domande degli studenti, dei lavoratori qualificati e oggi anche degli stranieri ricchi che hanno benefici fiscali nello stabilirsi nel nostro Paese. Con enorme ritardo rispetto alle dimensioni dei problemi si inizia a parlare di investimenti in residenze da parte del settore pubblico. Ma i grandi investitori sono ancora disincentivati nel nostro Paese ad essere presenti in quello che nel resto dell’Europa è un asset class primario”.



La casa non è percepita unicamente come un investimento, sebbene si dimostri un impiego di capitale profittevole rispetto ad altre opzioni. Essa rappresenta, piuttosto, un architrave fondamentale della nostra società. La penuria di nuove costruzioni, unita alla diminuzione dell'offerta di immobili usati disponibili sul mercato (anche per effetto della crescente diffusione degli affitti brevi), alimenta un mercato caratterizzato da prezzi in costante crescita. Questi aumenti superano decisamente l'incremento medio dei redditi delle famiglie italiane. Questo fenomeno è particolarmente accentuato nelle grandi città, dinamica che si osserva non solo in Italia ma a livello globale. In questi contesti urbani, si aggiunge la pressione della domanda da parte di studenti, di lavoratori qualificati e, più di recente, anche di stranieri benestanti attratti da benefici fiscali che li incentivano a stabilirsi nel nostro Paese. Si inizia a discutere di investimenti nel settore residenziale da parte del settore pubblico, ma questo avviene con un enorme ritardo rispetto alla dimensione dei problemi da affrontare.



Parallelamente, i grandi investitori istituzionali continuano a trovare l'Italia meno attraente rispetto ad altri Paesi europei, dove il residenziale è da tempo considerato una asset class primaria.

Un fattore positivo che sta influenzando il mercato residenziale italiano è l'impatto degli interventi sui tassi d'interesse decisi dalla BCE. Questa politica monetaria ha prodotto un effetto benefico sulla domanda di mutui. Ha comportato un alleggerimento dell'importo delle rate per chi accende un finanziamento, rendendo i mutui a lungo termine più convenienti e accessibili. Per una città come Milano, si osserva chiaramente come l'area comunale non sia più in grado, da sola, di soddisfare l'enorme volume di richieste abitative. Questo vale sia per l'acquisto che per l'affitto. È divenuto sempre più necessario, quindi, ragionare in termini di città metropolitana. Questo implica considerare non solo il Comune di Milano ma anche tutti i comuni limitrofi che sono ben collegati al capoluogo tramite linee di metropolitana e ferrovia.



Solo adottando questa prospettiva allargata si potrà sperare di soddisfare la domanda di case nuove, accessibili e green che le famiglie desiderano ma che spesso non riescono a trovare. Questo anche a causa dell'eccessiva soglia di spesa che spesso si trovano ad affrontare. Diverse iniziative nel settore si stanno già orientando verso l'hinterland milanese meglio connesso. Lavorare su queste aree permette di rivolgersi a una domanda che non è solo locale, ma include anche una parte di popolazione milanese disposta a trasferirsi, a patto che il collegamento con il centro della città non risulti eccessivamente lungo o faticoso.

Analizzando le principali città italiane incluse nell'Osservatorio, la quota di mercato rappresentata dalle abitazioni nuove o equiparabili al nuovo varia significativamente. A Bari e Bologna, questa percentuale raggiunge l'8%; a Firenze, sfiora il 12%; a Milano, arriva al 13% complessivo, scendendo al 10% se si considerano unicamente le costruzioni completamente nuove; a Roma, supera di poco il 12%.



Questi dati evidenziano come l'industria delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare fatichi a trovare spazi e modalità efficaci per la realizzazione di nuovi progetti, nonostante la crescente pressione della domanda in ogni ambito metropolitano. Negli altri territori analizzati, la quota di offerta riconducibile a nuovi prodotti immobiliari si attesta mediamente poco sopra il 2%. Si va dall'1,5% di Palermo al 2,9% di Napoli. Nel complesso, il sistema immobiliare italiano stenta a sviluppare un'offerta che sia in grado, non solo qualitativamente ma anche quantitativamente, di rispondere, almeno in parte, alle potenziali esigenze e alle reali necessità della domanda.

Sul fronte delle tipologie abitative offerte sul mercato delle città analizzate, si stima che il monolocale ricopra ancora, e stia tornando a ricoprire, un ruolo di protagonista in alcuni mercati. Questo accade in particolare a Bologna, Milano e Venezia, dove le quote superano il 7,5% dell'offerta. Il suo peso aumenta anche all'interno delle altre città considerate, attestandosi mediamente su valori superiori al 4%.



I bilocali e trilocali, considerate congiuntamente, costituiscono poco più del sessanta per cento dell'offerta complessiva presente sul mercato delle città studiate. Questo dato segna una diminuzione rispetto alla rilevazione precedente, quando rappresentavano il settanta per cento. Solo a Milano il loro peso supera il 70%. Nelle restanti città, fatta eccezione per Venezia (dove si attesta ben al di sotto del 30%), la media è prossima al 54%. Le metrature più generose, come i quadrilocali e le tipologie abitative più ampie, sono ancora una volta appannaggio di Venezia. Qui rappresentano quasi il 65% della nuova offerta immobiliare disponibile. Seguono Palermo, con circa il 55%, e Firenze, con poco meno del 50%.

Le grandi città si distinguono nel panorama nazionale per la loro intrinseca capacità di attrarre persone. Sono luoghi dinamici di scambio: si incontrano persone, circolano idee, si sviluppa l'innovazione e si muovono le merci.



Queste caratteristiche intrinseche le rendono lo scenario ideale dove un individuo può intravedere la possibilità di accedere a un numero maggiore di opportunità. Le realtà urbane che hanno mostrato maggiore successo nel tempo sono quelle che meglio sono riuscite ad attrarre, integrare e valorizzare le risorse umane ed economiche disponibili. I mercati residenziali urbani hanno dimostrato una notevole resilienza. Hanno fatto fronte a ogni cambiamento, anche a quelli più critici. Questo accade perché le città possiedono un'attrazione quasi naturale, una forza gravitazionale. Non devono fare sforzi intenzionali per essere desiderabili. La loro funzione fondamentale, quella di garantire le migliori opportunità per la vita delle persone che le abitano, è ciò che le rende intrinsecamente attraenti e resilienti. Il caso di Milano ne è un esempio lampante. Nonostante la presenza di criticità, alcune delle quali attuali e altre storiche, la città è protagonista indiscussa nel mercato degli investimenti immobiliari. Continua ad attrarre una domanda vivace di giovani, professionisti e famiglie.



Questa domanda proviene sia da contesti nazionali che internazionali. La dinamicità del mercato milanese permette inoltre la sperimentazione di nuove forme di offerta abitativa. Ciò è possibile grazie alla presenza di un'industria delle costruzioni solida e di operatori specializzati che mostrano propensione all'innovazione. Da tempo ormai, la città di Milano riveste un ruolo strategico non solo a livello regionale ma anche nazionale. La sua consolidata reputazione economica e formativa l'ha resa una meta privilegiata. Attrae in particolare studenti, tra cui una quota importante di giovani stranieri, e professionisti italiani e internazionali. Negli ultimi dieci anni, a partire da Expo 2015, la città ha saputo sviluppare ulteriormente le sue capacità attrattive. Ha investito energie e risorse significative per elevare la sua reputazione anche a livello culturale. Dal punto di vista demografico, la popolazione residente ha registrato un andamento in costante crescita nell'ultimo decennio. Questa tendenza positiva è confermata anche dalle stime future per il medio periodo.



Negli ultimi cinque anni, il mercato immobiliare residenziale della Città metropolitana di Milano è tornato a mostrare una crescita annuale del numero di compravendite concluse. In particolare, in questi anni l'incremento del mercato è stato accompagnato da un aumento moderato delle quotazioni immobiliari su tutto il territorio metropolitano. Nel 2024, il numero di transazioni registrate all'interno dei confini amministrativi della città metropolitana ha superato le 66 mila unità. Nella sola città di Milano, le compravendite di residenze hanno toccato quota 25 mila. Su scala sia metropolitana che comunale, l'intensità delle compravendite, rapportata allo stock di unità immobiliari esistenti, appare superiore alla media nazionale. Si registrano circa tre transazioni ogni cento unità immobiliari presenti sul territorio. Le previsioni per il 2025 indicano che i prezzi medi di vendita nelle zone centrali di Milano potrebbero raggiungere e superare gli 11.200 euro al metro quadrato. Nelle aree semicentrali, si prevede che i prezzi si attesteranno intorno ai 6.450 euro.



Nelle zone periferiche, infine, si stima un prezzo medio di 3.950 euro al metro quadrato.