Investire in AI in Europa: Meta lancia programma per startup innovative con Huggingface e Scaleway

Le startup selezionate beneficeranno del supporto tecnico dei ricercatori del Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR), il laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale di Meta. Avranno inoltre accesso alla piattaforma e agli strumenti di HuggingFace, nonché alla potenza di calcolo fornita da Scaleway.

Marco Pancini, responsabile degli affari europei di Meta, ha dichiarato: 'Grazie a questo programma saremo in grado di aiutare gli sviluppatori europei ad innovare più rapidamente, favorendo la crescita dei loro mercati e contribuendo al progresso dell'intero ecosistema europeo.'

Il programma fa seguito a una prima edizione di successo, che ha supportato diverse startup emergenti, tra cui Pollen Robotics, Fringuant e Qevlar AI. Queste aziende hanno utilizzato i modelli di Meta per sviluppare soluzioni innovative in ambiti come la robotica open source, l'eCommerce e la cybersecurity.

Clément Delangue, CEO e co-fondatore di HuggingFace, ha espresso entusiasmo per la seconda edizione del programma, sottolineando l'incredibile talento europeo nel campo dell'AI e l'importanza dell'innovazione guidata da una visione aperta.