Poste Italiane e la nuova logistica urbana autonoma: il robot BOXi scende in strada per le consegne





Le specifiche tecniche del veicolo mostrano una versatilità notevole per il mercato della robotica per la logistica. BOXi è dotato di quattro ruote motrici e sterzanti che gli consentono di muoversi in spazi ristretti, raggiungendo una velocità di 25 km/h. Con un'autonomia di 60 km per ogni ciclo di ricarica, il robot può gestire un carico di 500 kg all'interno di un vano da un metro cubo. La struttura include un sistema intelligente di locker con 11 scomparti, facilitando le operazioni di eCommerce e garantendo una flessibilità totale nella distribuzione dei pacchi.

Per garantire una navigazione sicura e precisa, il robot utilizza una suite di sensori all'avanguardia:

- sensori Lidar e radar a 360 gradi per il rilevamento costante dell'ambiente;

- telecamere stereo per la visione in tre dimensioni;

- sistemi di localizzazione satellitare accoppiati a unità inerziali;

- mappe ad alta precisione caricate nel sistema di bordo;

- algoritmi di navigazione capaci di operare anche senza segnale GPS.





La ricerca accademica italiana sostiene attivamente questo sviluppo industriale. L'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) ha fornito le competenze necessarie per lo sviluppo della guida autonoma, mentre il Politecnico di Milano ha lavorato sulla simulazione dei dati e sull'interfaccia uomo-macchina. Questo lavoro corale permette a BOXi di interpretare le condizioni ambientali e operative in tempo reale, migliorando la sicurezza stradale.

Il mezzo è attualmente impegnato in una serie di test rigorosi per validare le sue prestazioni in contesti reali. La prima fase delle prove si sta svolgendo presso il Modena Innovation Hub, dove i tecnici analizzano la risposta dei sensori a velocità ridotta. Successivamente, il robot affronterà percorsi urbani più complessi per simulare le dinamiche quotidiane di una grande città. Poste Italiane collabora in questa iniziativa con partner strategici come Accenture e Icona Design, unendo competenze diverse per rendere la consegna ultimo miglio più efficiente.



Nondimeno, l'aspetto fondamentale resta l'integrazione di questi veicoli elettrici a guida autonoma all'interno delle normative vigenti e della vita sociale urbana. Le potenzialità per il settore B2B sono enormi: la riduzione dei costi operativi e il miglioramento dei tempi di consegna rappresentano vantaggi competitivi decisivi per le aziende che operano nel mercato globale.

L'utilizzo di algoritmi di AI consente a BOXi di ottimizzare i percorsi, riducendo gli sprechi energetici e i tempi di attesa. In un'epoca dove la rapidità è essenziale, la visione di Poste Italiane punta a trasformare radicalmente la percezione della consegna pacchi, rendendola un processo silenzioso, pulito e tecnologicamente avanzato. Questa evoluzione della logistica urbana autonoma segna un punto di svolta per le smart city in Italia, dimostrando come la cooperazione tra industria e accademia possa generare soluzioni concrete per la collettività. Migliorare la mobilità significa rendere le città più vivibili per tutti.



