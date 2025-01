Trump a Davos: un futuro senza compromessi

Il discorso, nel tipico stile di Trump, ha ribadito il suo programma "America First", che potrebbe inasprire le relazioni con i leader europei, già scettici sul suo ritorno. Trump ha dichiarato "il mio messaggio a tutte le imprese del mondo è molto semplice: venite a produrre i vostri prodotti in America, e noi vi daremo le tasse più basse di qualsiasi altra nazione sulla Terra. Ma se non lo fate, dovrete pagare una tariffa". Trump ha annunciato che le aziende che producono negli Stati Uniti beneficeranno di una riduzione dell'imposta sulle società, che passerà dal 21% al 15%. Ha affermato che questa sarà "l'aliquota fiscale di gran lunga più bassa" tra le nazioni più grandi ed economicamente più potenti del mondo.

Trump ha criticato anche la burocrazia europea, descrivendo il suo sistema normativo come un ostacolo agli investimenti.

Riferendosi alla sua esperienza imprenditoriale, ha raccontato di un progetto immobiliare fallito in Irlanda, dove l'approvazione nazionale è stata ottenuta in una settimana, mentre l'autorizzazione a livello europeo avrebbe richiesto cinque o sei anni, rendendo l'investimento impraticabile. Oltre alla burocrazia, Trump ha criticato le politiche commerciali dell'Unione europea, accusando il blocco di trattare i prodotti americani in modo ingiusto. Ha affermato "l'Ue non accetta i nostri prodotti agricoli, non accetta le nostre auto, eppure ce ne manda a milioni", addossando la colpa delle tariffe e delle restrizioni europee per quello che ha descritto come un rapporto commerciale squilibrato. La sua retorica ha ricordato le dispute tariffarie del suo primo mandato, facendo temere un nuovo conflitto commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea.

Trump ha poi spostato l'attenzione sulla NATO, chiedendo maggiori contributi finanziari da parte dei membri dell'alleanza. Se in precedenza i Paesi della NATO si erano impegnati a destinare almeno il 2% del PIL alla difesa, Trump ha insistito che questo non è sufficiente, affermando "chiederò anche a tutte le nazioni della NATO di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL, che è quello che avrebbe dovuto essere anni fa". Le sue osservazioni sono una sfida per i leader europei, molti dei quali hanno affrontato l'opposizione interna all'aumento del bilancio militare. Trump si è attribuito il merito di aver spinto gli alleati a raggiungere l'attuale obiettivo del 2%, e ha avvertito che si aspetta un impegno ancora maggiore in futuro. La richiesta potrebbe accendere il dibattito all'interno della NATO, dove diversi Paesi hanno iniziato solo di recente a rispettare la soglia del 2% fissata nel 2014.



Chiedendo più del doppio di tale importo, Trump ha segnalato che i contributi dell'alleanza torneranno ad essere un punto critico nelle relazioni transatlantiche.

Il passaggio più controverso del discorso di Trump è stato quando ha collegato i prezzi del petrolio alla guerra in Ucraina, sostenendo che gli elevati introiti energetici permettono a Mosca di sostenere le sue operazioni militari. Si è impegnato a fare pressione sull'Arabia Saudita e sull'OPEC per abbassare i prezzi del petrolio, suggerendo che le misure economiche, piuttosto che gli aiuti militari, potrebbero essere la chiave per porre fine al conflitto. Trump ha anche ribadito la sua volontà di incontrare il presidente russo Vladimir Putin, affermando "vorrei poter incontrare presto il presidente Putin e porre fine a questa guerra.



È ora di finirla". Pur non offrendo dettagli concreti su come negozierebbe la pace, Trump ha insistito che "l'Ucraina è pronta a fare un accordo". Questi commenti susciteranno probabilmente forti reazioni in Europa, dove molti leader rimangono scettici nei confronti di qualsiasi approccio che possa essere visto come una pressione sull'Ucraina per un accordo favorevole a Mosca.

Trump ha cercato di rassicurare gli alleati europei circa le esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL), tra speculazioni sul fatto che gli Stati Uniti potrebbero limitarle per dare priorità all'approvvigionamento interno. Rivolgendosi al Ceo di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, ha dichiarato "se facciamo un accordo, facciamo un accordo - lo avrete".



Si è inoltre impegnato a velocizzare le approvazioni per i progetti energetici, compresi gli impianti di GNL, nel tentativo di aumentare l'offerta e stabilizzare i prezzi.

Il discorso di Trump a Davos ha riproposto il suo stile diretto e combattivo, concentrato sugli interessi degli Stati Uniti. Trump ha affermato che il suo programma "America First" sarà centrale nel suo secondo mandato.