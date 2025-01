Risparmio gestito: dicembre 2024 chiude con una forte raccolta secondo Assogestioni

Alessandro Rota, direttore dell'ufficio studi di Assogestioni, ha dichiarato che "i primi numeri di dicembre fanno presagire una chiusura d'anno positiva, ma saranno i dati definitivi della Mappa Trimestrale a confermare i trend dello scorso anno". Questa prudenza nell'interpretazione dei dati sottolinea l'importanza di attendere le analisi complete per avere un quadro chiaro dell'andamento annuale.

L'analisi mensile rivela che i fondi aperti hanno attratto 4,43 miliardi di euro a dicembre. I fondi obbligazionari sono stati i protagonisti, con un afflusso di 3,19 miliardi di euro, mentre i fondi azionari hanno subito un deflusso di 392 milioni di euro. I fondi monetari, invece, hanno registrato una raccolta positiva per 1,78 miliardi di euro. Questi dati evidenziano come gli investitori abbiano mostrato una preferenza per i prodotti a basso rischio nel contesto di mercato attuale.

Le gestioni patrimoniali hanno contribuito in modo significativo alla raccolta netta di dicembre, con un valore complessivo di 8,28 miliardi di euro. Le gestioni istituzionali hanno generato 7,14 miliardi di euro, mentre quelle retail 1,14 miliardi di euro. Questo risultato testimonia la fiducia degli investitori in questo tipo di strumenti di investimento.

L'ufficio studi di Assogestioni ha stimato un effetto performance negativo sulle masse pari a -0,7% nel complesso, e a -0,4% per i soli fondi aperti. Un dato che sottolinea l'importanza di analizzare le dinamiche di mercato.

In sintesi, il mese di dicembre ha evidenziato una solida performance del settore del risparmio gestito in Italia, con una forte domanda da parte degli investitori, indirizzata principalmente verso fondi obbligazionari e gestioni patrimoniali, un quadro che lascia ben sperare per l'andamento del settore.