Prezzi in rialzo: l'inflazione giapponese accelera a dicembre

Questo valore è in crescita rispetto al 2,7% del mese precedente, ma coincide con le attese degli analisti.

Questi dati mettono in luce una dinamica inflattiva in Giappone che potrebbe avere implicazioni importanti per la politica monetaria della BCE e per l'economia del Paese. La crescita dei prezzi, infatti, se da un lato può segnalare una ripresa della domanda, dall'altro rischia di erodere il potere d'acquisto dei consumatori.

La tendenza all'aumento dei prezzi, confermata sia dai dati grezzi sia da quelli depurati dalle componenti più volatili, rappresenta un segnale che richiede attenzione. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se si tratta di una situazione temporanea o di una tendenza più strutturale.

In sintesi, l'inflazione in Giappone a dicembre ha subito un'impennata, raggiungendo un +3,6% su base annua, con aumenti significativi anche su base mensile e nel dato core.