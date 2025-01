Mercati globali in rialzo: segnali distensivi sulle tariffe e tassi d'interesse

Ora, l'attenzione si concentra sulle indicazioni del governatore della BOJ, Kazuo Ueda, riguardo al ritmo e ai tempi dei futuri aumenti. Lo yen ha guadagnato terreno, raggiungendo quota 154,86 per dollaro, non lontano dal picco di 154,78 toccato all'inizio della settimana. L'indice Nikkei è rimasto invariato. L'aumento era atteso, ma, per la prima volta dopo tanto tempo, non ci sono stati importanti declassamenti delle prospettive economiche. Questo lascia aperta la possibilità di un altro aumento di 25 punti base entro la fine dell'anno, portando i tassi a un consistente 0,75%.

Gli investitori restano concentrati sulle politiche di Trump. Le sue ultime dichiarazioni suggeriscono un approccio meno aggressivo sulle tariffe con la Cina, innescando un'ondata di sollievo per le valute non-dollaro e le azioni cinesi.

I mercati europei sembrano pronti a unirsi a questa tendenza, con i futures EUROSTOXX 50 in aumento dello 0,48%. In un'intervista a Fox News, Trump ha descritto come amichevole la sua recente conversazione con il presidente cinese Xi Jinping, esprimendo fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo commerciale con la Cina. Ha però sottolineato: "Abbiamo un grande potere sulla Cina, le tariffe, che loro non vogliono. Preferirei non usarle, ma è un enorme vantaggio". Queste parole hanno fatto salire l'indice CSI300 cinese dello 0,8% e l'indice Hang Seng di Hong Kong del 2%. I dollari australiano e neozelandese, così come lo yuan, hanno guadagnato valore grazie ai segnali distensivi di Trump sulle tariffe.

Trump, in precedenza, durante il World Economic Forum di Davos, aveva dichiarato di voler abbassare i prezzi globali del petrolio, i tassi di interesse e le tasse.

Le sue dichiarazioni sui tassi di interesse hanno influenzato i mercati statunitensi, con l'indice S&P 500 che ha raggiunto un nuovo record. Gli investitori, però, rimangono cauti sui prossimi passi del presidente in materia di commercio e tariffe. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati, con gli investitori obbligazionari che si preparano a possibili tariffe che potrebbero alimentare l'inflazione. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni si è attestato al 4,627% nelle ore asiatiche, al di sotto del massimo di 4,809% della scorsa settimana.

La Banca Centrale Europea (BCE) e la Federal Reserve si riuniranno la prossima settimana, mentre i responsabili politici valutano le prime mosse dell'amministrazione Trump. I mercati valutari sono in generale titubanti dopo alcune sessioni volatili successive al ritorno di Trump alla Casa Bianca, guidati dai suoi annunci sulle tariffe.



Trump aveva dichiarato all'inizio della settimana di voler imporre dazi sulle importazioni dal Messico e dal Canada a partire dal 1° febbraio, e di applicare tariffe sulle importazioni dall'Unione Europea. Queste dichiarazioni di venerdì hanno portato l'indice del dollaro USA, che misura la valuta rispetto ad altre sei, a un minimo di 107,71, il più basso in un mese, con un calo settimanale dell'1,5%, la sua peggiore performance in due mesi. I prezzi del petrolio sono rimasti al di sotto degli 80 dollari al barile, sotto pressione dopo che Trump ha affermato che chiederà all'Arabia Saudita e all'OPEC di ridurre i prezzi. I futures sul greggio Brent sono rimasti stabili a 78,27 dollari al barile, mentre il greggio West Texas Intermediate (WTI) è poco cambiato a 74,59 dollari.