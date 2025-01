Larry Fink e le previsioni sui tassi d'interesse 2025 della Fed

l'economia statunitense ha mostrato segni di grande forza nell'ultimo trimestre dell'anno, questo potrebbe indurre la FED a una pausa nella sua politica monetaria. Questo non esclude però che in futuro la banca centrale possa procedere con un allentamento delle condizioni, ma secondo l'amministratore delegato di BlackRock, è necessario un attento monitoraggio dell'andamento economico.

Un aspetto interessante delle previsioni di Fink riguarda i rendimenti dei titoli di stato statunitensi a 10 anni. Fink ha dichiarato di vedere possibile uno scenario in cui questi rendimenti raggiungano il 5,5%. Attualmente, i Treasury decennali si attestano intorno al 4,6%. Un aumento fino al livello ipotizzato da Fink indicherebbe un incremento dei costi di finanziamento di riferimento, con potenziali ripercussioni non solo sull'economia statunitense, ma anche su altri mercati come quello del Regno Unito.

È importante sottolineare che i rendimenti dei gilt britannici tendono a seguire l'andamento dei titoli di debito statunitensi. Quindi, un aumento dei rendimenti negli USA potrebbe comportare un incremento anche nel Regno Unito, con conseguenze dirette sui costi di finanziamento e sulle decisioni di politica economica.

Le osservazioni di Larry Fink offrono una prospettiva interessante sulle dinamiche attuali dei tassi d'interesse e sottolineano la necessità di monitorare attentamente i dati economici in arrivo. Le decisioni della FED nei prossimi mesi saranno cruciali per il futuro dell'economia globale, e le previsioni di esperti come Fink ci aiutano a comprendere meglio le possibili evoluzioni dei mercati finanziari.