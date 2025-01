Italia, crescita rallentata e conti pubblici sotto controllo: le previsioni di REF Ricerche parlano di 0,6%

L'inflazione è prevista all'1,7% nel 2025 e all'1,5% nel 2026. Il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 6,4% quest'anno e al 6,2% il prossimo. Il debito della pubblica amministrazione, invece, si prevede in aumento: dal 138,5% del PIL quest'anno al 139,8% l'anno successivo. L'indebitamento netto, invece, è stimato al -3,5% del PIL nel 2025 e al -3% nel 2026.

REF Ricerche evidenzia come l'Italia condivida molti andamenti congiunturali europei, ma con una differenza sostanziale: una politica di bilancio più espansiva dal 2023, seguita da una decisa correzione dei conti pubblici a partire da quest'anno. Questa dinamica comporta dei rischi, soprattutto per il settore delle costruzioni, una volta esaurito l'effetto del superbonus. Nel 2024, il calo degli investimenti in abitazioni è stato parzialmente compensato da altri investimenti nel settore, grazie anche alla spinta delle opere pubbliche, in parte dovuta ai fondi del PNRR.

L'aumento degli investimenti pubblici, programmato fino al 2026, è significativo, anche se è probabile che ci sarà una dilazione dei tempi per il completamento dei progetti. Questo rafforzamento della spesa per investimenti, in un contesto di risanamento dei conti, comporterà una riduzione della spesa corrente, con conseguenze sulla domanda interna. I ricercatori di REF Ricerche sottolineano come gli indicatori economici italiani restino incerti, influenzati anche dalla politica di bilancio restrittiva. Gli obiettivi sulla spesa netta, inseriti nella legge di bilancio 2025, porteranno a un deficit vicino al 3% del PIL nel 2026, dopo livelli superiori al 7% tra il 2020 e il 2023.

"Se realizzata, tale correzione sarebbe la più ampia della storia italiana. Ne vediamo gli effetti positivi sull'andamento dello spread, e quelli negativi sulle prospettive di crescita", si legge nel rapporto.

La traiettoria della politica economica italiana, quindi, si muove su un doppio binario: controllo dei conti e crescita moderata, con un occhio vigile ai rischi derivanti dal settore delle costruzioni e dai tempi di realizzazione degli investimenti pubblici.

I dati più rilevanti, in sintesi, mostrano una crescita del PIL dello 0,6% nel 2024 e nel 2025, e dello 0,9% nel 2026, un'inflazione stabile, un tasso di disoccupazione in lieve calo, un debito pubblico in aumento e un deficit in contrazione, in linea con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici. Il tutto in un contesto di incertezza e di politiche restrittive, con conseguenze sia positive, come la riduzione dello spread, che negative, come la frenata della crescita.