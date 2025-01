Intelligenza artificiale: impatto sul lavoro e nuove opportunità

Comau ha illustrato il proprio percorso di trasformazione digitale, evidenziando sistemi come MI.RA, una famiglia di sistemi di visione con AI che ottimizzano la manipolazione dei materiali e la piattaforma in.Grid, che monitora le prestazioni delle linee di produzione attraverso l'analisi dei dati raccolti da robot e altri dispositivi. L'azienda punta allo sviluppo di queste tecnologie grazie ai centri di ricerca di Grugliasco e Bari.

L'evento è stato un'importante occasione per confrontare diverse esperienze e prospettive, sottolineando il ruolo cruciale dell'AI nel futuro delle imprese e presentando le tecnologie già disponibili per supportare le attività produttive e di ricerca.

Una ricerca presentata durante l'evento ha rivelato dati significativi sull'adozione dell'AI generativa nel mondo del lavoro: il 36% dei lavoratori utilizza strumenti di AI generativa in ambito aziendale, con un'alta concentrazione tra i Millennial e la Generazione Z, spesso in piccole e medie imprese.

Spagna e Italia emergono come i paesi con i più alti tassi di adozione.

Inoltre, il 46% degli utenti di AI generativa sono attivamente incoraggiati dai propri datori di lavoro, evidenziando come le aziende che promuovono l'adozione attraverso progetti specifici e campagne di comunicazione interna riscontrino i più alti livelli di soddisfazione.

Parallelamente, il 66% dei non-utenti ritiene che l'AI generativa non sia necessaria per il proprio lavoro. Questa percezione nasce spesso da una scarsa comprensione di come l'AI possa essere applicata nel contesto lavorativo. Anche tra gli utenti, la percezione del valore dell'AI nel lavoro è generalmente neutra, con la Generazione X che mostra una valutazione più negativa sull'impatto dell'AI nel contesto lavorativo.

La ricerca ha evidenziato diversi punti chiave.

La percezione dell'AI generativa è ancora "tiepida": viene utilizzata e sperimentata, ma manca una direzione strategica definitiva. L'adozione è divisa tra i leader visionari e chi non ne ha ancora compreso appieno il valore e il potenziale. L'AI entra nelle aziende come strumento personale per generare un impatto sistemico.

L'AI generativa sta ampliando i confini delle professioni, offrendo nuove opportunità di interazione tra diverse discipline e l'introduzione di nuovi approcci ai processi consolidati. Si parla di un'evoluzione di competenze e discipline che deve essere orchestrata in modo sinergico.

È importante mantenere l'attenzione sulla qualità del lavoro e non solo sulla quantità, efficienza e performance. I lavoratori dovrebbero usare l'AI per migliorare la qualità del proprio operato, evitando la standardizzazione dei risultati.



L'AI deve essere vista come uno strumento per attivare e potenziare le conoscenze.

I progetti sperimentali sono fondamentali per guidare la soddisfazione dei lavoratori che utilizzano questa tecnologia. L'esperienza pratica guida verso applicazioni specifiche per settore e questa direzione deve essere supportata da formazione personalizzata.

Le aziende hanno un ruolo guida nel fornire gli strumenti culturali ed educativi per utilizzare l'AI in modo consapevole e strategico, guidando i dipendenti nell'uso efficace delle nuove tecnologie.

L'AI sta ridefinendo le relazioni all'interno delle organizzazioni, influenzando concetti come la fiducia, la delega e la collaborazione. È necessario definire una "leadership nell'era dell'AI" in grado di gestire il rapporto tra uomo e macchina. Il team non è più formato solo da persone, ma anche da macchine e ciò impone una riprogettazione di flussi di lavoro e interfacce.