Incendi e assicurazioni: quando il clima cambia, chi paga?

L'impatto del cambiamento climatico è particolarmente evidente nel caso degli incendi boschivi. A differenza di altri eventi naturali, la copertura per i danni da incendio è quasi sempre inclusa nelle polizze assicurative richieste per i mutui. Cambiamenti nelle precipitazioni, nelle temperature e nell'attività delle tempeste, uniti all'aumento della popolazione nelle zone di confine tra aree urbanizzate e selvagge, hanno portato a un incremento della frequenza e della gravità degli incendi. Le perdite economiche medie annuali sono più che triplicate, passando da 2.9 miliardi di dollari nel periodo 2000-2009 a 10.5 miliardi nel 2014-2023. Questi dati evidenziano una crescita esponenziale del problema.

Tra il 2000 e il 2023, le perdite a causa di incendi boschivi hanno raggiunto cifre importanti:

2000-2009: 2.9 miliardi di dollari 2010-2013: 6.3 miliardi di dollari 2014-2018: 11.

9 miliardi di dollari 2019-2022: 16.8 miliardi di dollari 2023: 27.7 miliardi di dollari

Poiché una parte rilevante delle perdite da incendi (circa il 60% nel periodo 2014-2023) è assicurata, i mercati assicurativi in alcune regioni ad alto rischio hanno subito forti pressioni, con aumenti dei prezzi dei premi e riduzioni della capacità di copertura. Per molte famiglie e imprese a rischio elevato, le assicurazioni sono diventate inaccessibili o introvabili.

Incendi e altri rischi climatici diventeranno sempre più frequenti e distruttivi. Perciò, è fondamentale che i governi rivedano le strategie per la resilienza finanziaria ai rischi climatici, investendo nella riduzione del rischio e nell'adattamento. Questi investimenti sono necessari per affrontare i costi crescenti dei disastri per famiglie, imprese e governi e per mantenere la disponibilità di coperture assicurative a prezzi accessibili.

Le compagnie assicurative sono fondamentali nella gestione dei rischi climatici e degli incendi attraverso: la valutazione e mitigazione del rischio: analizzando i dati sul clima e sugli incendi, gli assicuratori incentivano azioni preventive con prezzi basati sul rischio e sconti per interventi di mitigazione; la resilienza finanziaria: le assicurazioni aiutano le comunità a riprendersi più rapidamente dopo i disastri, distribuendo le perdite economiche e riducendo la dipendenza da fondi pubblici. L'OCSS (OECD), in un report intitolato "Enhancing the Insurance Sector’s Contribution to Climate Adaptation", offre importanti spunti e raccomandazioni per i governi su come rafforzare il ruolo del settore assicurativo nel supportare la riduzione del rischio e l'adattamento.

Tuttavia, ci sono diversi ostacoli che impediscono al settore assicurativo di proteggere efficacemente dai rischi climatici e da quelli legati agli incendi: L'accessibilità: l'aumento dei rischi climatici e degli incendi fa crescere i premi assicurativi, rendendo le coperture inaccessibili per molti; la mitigazione del rischio: gli investimenti pubblici e privati nella riduzione del rischio e nell'adattamento spesso non sono sufficienti, aumentando l'impatto di tempeste, inondazioni e incendi; i dati: la difficoltà di accedere a dati accurati sui rischi legati al meteo ostacola gli investimenti nella riduzione del rischio e la corretta valutazione dei rischi da parte degli assicuratori.



Per superare queste difficoltà, i governi devono agire con decisione per rafforzare il legame tra assicurazioni e resilienza climatica: Implementare misure di riduzione del rischio e adattamento, come codici di costruzione più severi con materiali resistenti al fuoco, programmi di gestione della vegetazione e incentivi per le pratiche di prevenzione; migliorare la condivisione dei dati e la modellizzazione del rischio, promuovendo la collaborazione tra assicuratori, scienziati e agenzie pubbliche; ampliare l'accesso alle assicurazioni nelle aree ad alto rischio, con programmi assicurativi pubblici-privati che supportino l'accessibilità attraverso la condivisione del rischio; integrare l'adattamento climatico nelle politiche generali, allineando la pianificazione territoriale, la risposta alle emergenze e le politiche assicurative; incentivare la resilienza con meccanismi assicurativi che non si limitino a trasferire il rischio, ma incoraggino l'adozione di pratiche di prevenzione, come sconti sui premi per edifici costruiti con materiali resistenti al fuoco.



Il pericolo crescente di incendi e altri rischi climatici richiede un approccio proattivo alla gestione del rischio, con le assicurazioni come pilastro della resilienza. Affinché le assicurazioni rimangano accessibili e incoraggino gli investimenti nella riduzione del rischio, è necessario uno sforzo congiunto da parte dei governi. Attuando le raccomandazioni dell'OCSE (OECD), promuovendo la riduzione del rischio, migliorando la condivisione dei dati e creando programmi assicurativi pubblici-privati, si può costruire un futuro più resiliente dove le comunità sono protette dal pericolo crescente degli incendi.

I risultati sono stati ottenuti grazie ai dati forniti da Swiss Re.