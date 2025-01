FMI: lotta all'inflazione quasi vinta, ma non del tutto

L'obiettivo è chiaro: “dobbiamo spingere tutto fino in fondo”.

Nonostante i progressi compiuti, la Georgieva ha sottolineato che la battaglia contro l'inflazione non è ancora terminata. Resta, quindi, necessario completare il lavoro, un impegno che richiede determinazione e azioni coordinate a livello globale. I dati economici mondiali mostrano un calo dell'inflazione, ma alcune aree e settori resistono.

La gestione dell'inflazione è un tema chiave che influisce direttamente sulla vita quotidiana delle persone e sulla stabilità economica globale. La situazione attuale richiede una risposta precisa e mirata per garantire una crescita sostenibile e duratura. L'affermazione della Georgieva mette in luce la complessità del contesto economico attuale e la necessità di vigilanza continua.

Il FMI monitora costantemente la situazione e collabora con i paesi membri per fornire raccomandazioni politiche e supporto finanziario. L’esperienza di questi ultimi anni dimostra come una gestione efficace dell’inflazione sia fondamentale per la salute dell'economia mondiale.

Durante il World Economic Forum, a Davos, il direttore del FMI ha espresso un cauto ottimismo sui progressi compiuti nella lotta contro l'inflazione, evidenziando che la maggior parte del lavoro è stato fatto, ma bisogna rimanere concentrati fino alla fine.

Le economie mondiali hanno dimostrato una grande resilienza di fronte alla sfida dell'inflazione, ma l'obiettivo di stabilizzare i prezzi non è stato ancora pienamente raggiunto. Per questo, secondo Georgieva, è fondamentale continuare sulla strada intrapresa senza abbassare la guardia.