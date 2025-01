Economia dell'eurozona, segnali di ripresa dal settore privato a gennaio 2025 secondo l'indice HCOB PMI

Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre un valore inferiore segnala contrazione. L'aumento dell'indice composito è dovuto principalmente al settore dei servizi, il cui PMI ha raggiunto 51.4, seppur in leggera flessione rispetto al mese precedente. Al contrario, il settore manifatturiero continua a mostrare difficoltà con un indice a 46.1, anche se in miglioramento rispetto al dato precedente. Questi risultati, ottenuti tra il 9 e il 22 gennaio, suggeriscono che la ripresa è ancora fragile e concentrata in alcuni settori specifici.

L'analisi dei dati rivela una situazione eterogenea tra le principali economie dell'eurozona. La Germania, dopo sei mesi di declino, ha visto una stabilizzazione dell'attività economica, mentre la Francia continua a contrarsi, seppure a un ritmo più lento. Il resto dell'eurozona, invece, mostra una modesta espansione per il tredicesimo mese consecutivo, anche se con un rallentamento rispetto a dicembre.

La debolezza della domanda resta un fattore limitante, con un calo degli ordini per l'ottavo mese consecutivo.

Nonostante il miglioramento dell'attività, il mercato del lavoro mostra segnali di rallentamento. L'occupazione è diminuita per il sesto mese consecutivo, anche se in modo marginale. L'aumento dei posti di lavoro nel settore terziario è stato quasi del tutto compensato dalla riduzione nel manifatturiero. Germania e Francia hanno registrato cali dell'occupazione, mentre nel resto dell'eurozona le assunzioni sono proseguite. Le aziende continuano a ridurre il lavoro inevaso, anche se a un ritmo più lento rispetto ai mesi precedenti.

Sul fronte dei prezzi, si registra un aumento dei costi d'acquisto, con un'inflazione che ha toccato il livello più alto degli ultimi 21 mesi. L'aumento dei prezzi di vendita da parte delle aziende è stato il più elevato in cinque mesi.

Questo incremento è guidato dalla Germania, che ha visto un'accelerazione dell'inflazione. I costi nel settore terziario sono aumentati più rapidamente rispetto al manifatturiero. Le scorte e le catene di fornitura mostrano ancora segnali di difficoltà, con le aziende che riducono l'attività d'acquisto per il trentunesimo mese consecutivo.

Le prospettive future, secondo l'indagine PMI, mostrano una certa stabilità, con le aziende che restano ottimiste sulla crescita della produzione nei prossimi dodici mesi. Tuttavia, l'ottimismo è inferiore alla media di serie. Il settore manifatturiero ha mostrato un rafforzamento della fiducia, mentre il terziario ha segnalato un calo. Il sentimento positivo è in crescita in Germania, mentre in Francia resta stabile. Nel resto dell'eurozona, l'ottimismo è elevato.

Secondo Dr.



Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, "l'inizio del nuovo anno è leggermente incoraggiante. La resistenza del settore manifatturiero si è un po' attenuata, mentre il settore dei servizi continua a segnare una moderata espansione. La Germania ha esercitato un ruolo importante nel miglioramento dell'economia dell'eurozona". L'aumento dei costi e la debolezza della domanda estera, tuttavia, restano fattori di preoccupazione. La BCE sta monitorando attentamente la situazione, in particolare l'inflazione dei costi nel settore dei servizi.

Ecco i valori chiave dell'indagine PMI di gennaio:

HCOB Flash PMI Composito della Produzione: 50.2 (massimo in 5 mesi)

HCOB Flash PMI delle Attività Terziarie: 51.4 (minimo in 2 mesi)

HCOB Flash PMI della Produzione Manifatturiera: 46.



8 (minimo in 8 mesi)

HCOB Flash PMI del Manifatturiero: 46.1 (massimo in 8 mesi)