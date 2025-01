Attività commerciale USA: rallentamento e aumento dei prezzi nell'indice PMI Composito a dicembre 2024

4 a gennaio, il livello più basso da aprile, in calo rispetto al 55.4 di dicembre. Un valore superiore a 50 indica una fase di espansione nel settore privato.

Il calo dell'indice PMI è stato guidato dal settore dei servizi. Il settore manifatturiero, invece, ha mostrato una crescita per la prima volta dopo sette mesi, alimentata da aspettative di "minori regolamentazioni, tasse più basse e maggiore protezionismo" con la nuova amministrazione del presidente Donald Trump. Tuttavia, alcuni hanno espresso preoccupazione per possibili dazi, temendo che possano "interrompere le catene di approvvigionamento e influire sulle vendite, o alimentare l'inflazione".

Non mancano i timori che la banca centrale statunitense possa adottare una posizione più rigida per affrontare l'inflazione. Trump, insediatosi per un secondo mandato, ha promesso ampi dazi sulle importazioni e tagli fiscali, oltre a una linea dura sull'immigrazione illegale.

L'incertezza sull'impatto economico delle politiche commerciali e sull'immigrazione ha spinto la Federal Reserve a ridurre le previsioni di taglio dei tassi, passando da quattro previsti a settembre a solo due per quest'anno.

Il dato sui nuovi ordini ricevuti dalle aziende private è sceso a 54.3 a gennaio, rispetto al 55.2 di dicembre. L'aumento dei prezzi è ripreso, con un indicatore dei prezzi medi pagati dalle aziende per gli input salito a 58.5 dal 56.0 del mese precedente. Questo aumento è attribuito all'aumento dei prezzi da parte dei fornitori e degli stipendi, a causa della carenza di lavoratori. Le aziende hanno trasferito l'aumento dei costi sui consumatori. L'indicatore dei prezzi applicati dalle imprese per beni e servizi è salito a 53.8 dal 52.1 di dicembre. Questo aumento si è verificato sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi, suggerendo che l'inflazione potrebbe rimanere elevata per qualche tempo.

I progressi nel portare l'inflazione all'obiettivo del 2% della Federal Reserve si sono praticamente arrestati, nonostante le pressioni sui prezzi sottostanti siano diminuite a dicembre. Le aziende erano desiderose di assumere più lavoratori, ma la carenza di manodopera ha limitato alcune imprese. L'indicatore occupazionale è balzato a 53.7, il livello più alto degli ultimi due anni e mezzo, rispetto al 51.4 di dicembre. Si tratta del secondo aumento mensile consecutivo dopo quattro mesi di calo. L'aumento dell'occupazione si è verificato principalmente nelle aziende del settore dei servizi.

L'indice PMI manifatturiero è salito a 50.1, il livello più alto da giugno, rispetto al 49.4 di dicembre. Gli economisti intervistati da reuters avevano previsto un aumento dell'indice PMI manifatturiero a 49.7. L'indice PMI dei servizi è sceso a 52.



8 dal 56.8 del mese precedente, un dato ben al di sotto delle aspettative degli economisti che prevedevano un valore di 56.5.