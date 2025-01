American Express: profitti in crescita nel quarto trimestre grazie allo shopping natalizio





American Express (AXP.N) ha chiuso il quarto trimestre con un balzo del 12% negli utili, trainata dall'aumento delle spese dei consumatori durante le festività natalizie, sia per i viaggi che per gli acquisti online. La società ha beneficiato di un contesto economico favorevole, caratterizzato da tassi di interesse in calo, che ha stimolato i volumi di spesa. AmEx, specializzata in servizi per clienti di fascia alta, ha dimostrato una maggiore resilienza rispetto ad altri operatori del settore, dato che i consumatori con redditi più elevati sono meno sensibili all'inflazione e ai costi elevati dei prestiti.