AWS entra nel Polo Strategico Nazionale: la svolta per il cloud italiano

La particolarità è che questi servizi sono protetti da chiavi di crittografia gestite dal PSN, garantendo il rispetto dei rigorosi standard di sicurezza e protezione dei dati critici richiesti.

La Secure Public Cloud assicura che i dati e le applicazioni della PA siano custoditi esclusivamente in data center situati in Italia. AWS si unisce così ad altri tre fornitori di servizi cloud, completando l'infrastruttura ad alta affidabilità voluta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, nell'ambito della strategia Cloud Italia. Il PSN è gestito da una società partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Sogei.

L'ingresso di AWS nel PSN non è solo una questione di tecnologia. Si tratta di un passo avanti verso la digitalizzazione della PA, che ora può contare su infrastrutture all'avanguardia e servizi cloud orientati a efficienza, sostenibilità e innovazione.

L'esperienza globale di AWS viene messa a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini italiani, in linea con la Strategia Cloud Italia guidata dal sottosegretario Alessio Butti e sviluppata in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

AWS ha dimostrato un forte impegno verso l'Italia con un piano di investimenti di oltre 1,2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Questo piano non solo espanderà l'infrastruttura cloud e i servizi nella regione di Milano, ma contribuirà a posizionare l'Italia come un hub digitale nel Mediterraneo, supportando iniziative come il Piano Mattei e la G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). L'investimento, dichiarato “di interesse strategico” dal Consiglio dei Ministri, porterà benefici per circa 880 milioni di euro al PIL italiano e sosterrà la creazione di 5.

500 posti di lavoro entro il 2029, aggiungendosi ai 2 miliardi di euro già investiti per il lancio della regione di Milano nel 2022.

Questa partnership rappresenta un'opportunità per la PA italiana di modernizzare le proprie infrastrutture e i servizi digitali, beneficiando dell'innovazione e della sicurezza offerta da AWS, con ricadute positive sul Prodotto Interno Lordo e sull'occupazione.