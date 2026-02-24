TOP 200 ESG Perception Index: Intesa Sanpaolo, Terna e A2A sul podio

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Occupa infatti il 40% delle prime venti posizioni. Sono otto le aziende di questo cluster che figurano tra le migliori, confermando una tendenza già osservata in passato. Il settore Finance mantiene una quota del 30% con sei realtà, mentre l'industria ne registra due. L'indice aggregato delle prime 200 società analizzate mostra un incremento del 3%. Questo valore indica un trend positivo ma più contenuto rispetto alla crescita a doppia cifra del semestre precedente. Le dinamiche della reputazione green imprese si stanno stabilizzando su standard qualitativi sempre più elevati.

L'eccellenza italiana si concentra nelle prime posizioni della graduatoria:

- Intesa Sanpaolo mantiene la leadership assoluta con un punteggio di 78,65;

- Terna occupa il secondo gradino del podio con uno score di 68,88;

- A2A consolida la terza posizione raggiungendo quota 67,73;

- Enel e altre realtà dell'energia seguono a breve distanza nel ranking;

- Eni si conferma tra i protagonisti della transizione nei primi posti della classifica.

La reputazione non è solo un numero ma il frutto di una narrazione coerente. Le imprese che riescono a integrare gli obiettivi ambientali con la responsabilità economica ottengono i risultati migliori. Intesa Sanpaolo ha costruito questo successo puntando sull'inclusione giovanile e sul supporto al terzo settore. Terna ha invece focalizzato il suo racconto sulla transizione energetica e su progetti infrastrutturali come il Tyrrhenian Link. A2A punta sull'innovazione territoriale e sul welfare aziendale. "I temi ESG diventano un pilastro dell'identità", osserva Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Manager. Questo approccio rafforza la fiducia degli investitori e degli stakeholder.

L'osservatorio monitora i brand più rilevanti quotati a Piazza Affari e presenti nelle classifiche Mediobanca e Interbrand. Il modello di analisi valuta la vicinanza delle aziende ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.



Ogni contenuto web viene pesato attraverso parametri quali-quantitativi che determinano l'impatto reputazionale. Il valore REP diventa così l'unità di misura fondamentale per comprendere come evolve il rapporto tra le grandi marche e la sensibilità ecologica dei cittadini. Non è solo una questione di marketing ma di creazione di valore nel lungo periodo attraverso l'uso di tecnologie avanzate come l'AI per il monitoraggio dei dati.

La crescita più netta si registra tra le prime 100 aziende della lista. Questo gruppo ha visto aumentare il proprio valore reputazionale del 14%. Le imprese della Top 50 crescono del 10%, mentre le prime dieci salgono dell'8%. La comunicazione digitale gioca un ruolo chiave in questo processo: la sostenibilità deve essere raccontata attraverso i canali proprietari e validata dalle ricerche organiche degli utenti. Ma la sfida resta aperta: mantenere questi standard richiede un impegno costante che vada oltre la semplice conformità normativa. Le aziende italiane sembrano averlo capito, posizionando la sostenibilità aziendale in Italia come un vantaggio competitivo irrinunciabile a livello globale.





