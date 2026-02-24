Software enterprise sotto pressione: l'AI ribalta il mercato globale

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Una recente dichiarazione di Franklin Templeton ha messo in dubbio la capacità di sopravvivenza a lungo termine delle aziende che non abbracciano l'AI. Nel frattempo, l'introduzione di una nuova tariffa del 15% da parte del governo americano ha spinto gli investitori verso l'oro, il cui prezzo è aumentato di oltre il 2%.

Sul fronte diplomatico, il cancelliere Friedrich Merz si è recato a Pechino per un incontro cruciale con Xi Jinping. L’obiettivo è riequilibrare un rapporto commerciale che, dopo anni di crescita, è ora percepito come una “minaccia esistenziale” per l’industria tedesca. Le esportazioni di auto verso la Cina sono crollate di due terzi negli ultimi tre anni, spingendo Germania a valutare misure protezionistiche e requisiti “Made in Europe”. Merz ha avvertito che, senza limitazioni sui sussidi e sulla capacità produttiva cinese, l’Unione Europea potrebbe alzare le proprie barriere. Questo scenario rende ancora più importante per le imprese B2B trovare soluzioni basate su AI che riducano la dipendenza da mercati volatili.

Nel frattempo, l'Ucraina celebra il quarto anniversario dell’invasione russa. Nonostante le trattative di cessate il fuoco a Ginevra siano in stallo, il presidente Zelensky ha definito il conflitto “all'inizio della fine”. Il sostegno internazionale si è spostato: gli Stati Uniti hanno ridotto il loro aiuto finanziario, mentre l’Europa e i paesi del G7 hanno intensificato il supporto con intelligence satellitare e fondi critici. L’economia ucraina è diminuita del 20%, ma la resilienza nazionale ha rafforzato l’identità del paese, trasformando la crisi in un catalizzatore di innovazione, anche nel settore software enterprise destinato ai mercati militari e di ricostruzione.

In questo contesto di incertezza, la capacità di adattamento resta l’unica costante. Le imprese B2B devono valutare come l’AI possa diventare un vantaggio competitivo, mentre le decisioni politiche e commerciali continuano a rimodellare il panorama globale.





Articolo del 24/02/2026




