Milleproroghe 2026, dalla Camera al Senato: cosa cambia e cosa resta fuori

La tassa sui piccoli pacchi extra UE, che prevedeva un'imposta di 2 euro sulle spedizioni di basso valore, è destinata a slittare in attesa di un coordinamento con la futura normativa europea. Il taglio dei compensi ai Caf non viene modificato, ma l'esecutivo ha aperto alla possibilità di intervenire con un successivo provvedimento correttivo. L'aumento al 33% dell'imposta sostitutiva sulle cripto-attività rimane invariato nel testo, tuttavia il Governo ha accolto un ordine del giorno che chiede di rinviare l'entrata in vigore dell'incremento al 2027. Per il 2026, quindi, il quadro fiscale sulle criptovalute resta quello attuale.

Le principali misure confermate

Sul fronte della sanità, lo scudo penale per i medici viene prorogato fino al 31 dicembre 2026: la responsabilità resta limitata ai casi di colpa grave in contesti di carenza di organico. I dirigenti medici e sanitari potranno rimanere in servizio fino a 72 anni su base volontaria, misura dettata dall'emergenza di personale.

I docenti universitari sono esclusi da questa possibilità. Per quanto riguarda l'assetto istituzionale, arrivano 12 mesi aggiuntivi per l'istruttoria sui Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), passaggio fondamentale per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Gli automobilisti beneficiano del congelamento per tutto il 2026 dell'adeguamento biennale delle multe stradali, evitando così l'aumento automatico legato all'inflazione. Nella pubblica amministrazione slitta al 2027 l'obbligo di stipulare polizze assicurative per chi gestisce risorse pubbliche con possibili responsabilità davanti alla Corte dei conti.

Lavoro, imprese e altre proroghe

I bonus assunzioni per under 35 e Zes vengono estesi fino al 30 aprile, ma con intensità ridotta al 70%. L'aliquota piena del 100% si applica solo in caso di incremento occupazionale netto.



Il bonus donne prosegue fino al 31 dicembre 2026, mentre il fondo di garanzia per le Pmi resta operativo fino a fine anno. La mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici viene estesa all'anno 2026/27. Le assemblee societarie da remoto sono prorogate fino al 30 aprile 2026. La moratoria sul riconoscimento facciale in luoghi pubblici viene estesa al 31 dicembre 2027: le amministrazioni pubbliche non potranno attivare queste tecnologie per l'identificazione delle persone negli spazi pubblici, fatte salve le eccezioni per finalità di sicurezza e giustizia. Per i permessi di costruire, i tempi di avvio e ultimazione dei lavori vengono portati fino a 48 mesi per i titoli rilasciati entro il 31 dicembre 2025.

Editoria e grandi eventi

Nel capitolo editoria resta confermato il taglio al credito d'imposta per l'acquisto della carta, nonostante le richieste di proroga avanzate dalle opposizioni.



Il settore affronta già la pressione derivante dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dalla contrazione del mercato pubblicitario. Il testo conferma le risorse per la digitalizzazione degli archivi delle radio private e la proroga per il 2026 del contratto di servizio per la trasmissione delle sedute parlamentari da parte di Radio Radicale, con uno stanziamento inferiore alle richieste. Restano proroghe connesse a impegni internazionali e grandi eventi, tra cui le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che richiedono continuità amministrativa su commissariamenti e procedure.

Cosa non è entrato nel decreto

Tra le esclusioni più rilevanti, nessuna riapertura della rottamazione quater nel testo, anche se la Lega continua a spingere per un possibile intervento futuro. Bocciata anche l'ipotesi di ripristino di Opzione donna e le proposte di condono generalizzato. La linea dell'esecutivo è stata quella di evitare misure con un impatto finanziario immediato significativo.





