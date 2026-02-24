Le nuove rotte del lavoro in Italia e il primato dell'AI nella classifica di LinkedIn

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



L'intelligenza artificiale non è più una promessa del futuro ma il cuore pulsante del presente produttivo. I dati parlano chiaro: la AI è la competenza più cercata in quattro delle cinque principali funzioni lavorative analizzate nel nostro Paese. Dalle vendite all'educazione, passando per lo sviluppo dei processi aziendali e la tecnologia dell'informazione, la conoscenza degli strumenti generativi e dei modelli linguistici avanzati è diventata un requisito imprescindibile. Persino nell'ingegneria l’alfabetizzazione legata alla AI e ai LLM ha conquistato il secondo gradino del podio. Michele Pierri, responsabile di LinkedIn Notizie Italia, osserva che questa lista nasce per offrire ai professionisti uno strumento concreto per navigare in un mercato accelerato dalla spinta tecnologica. L'obiettivo è comprendere quali siano le doti da coltivare oggi per garantirsi opportunità solide nel lungo periodo. Ma la tecnologia non corre mai da sola. Accanto ai codici e agli algoritmi emergono con forza le doti umane, quelle capacità relazionali che le macchine non possono replicare facilmente.

La leadership strategica, la gestione dei conflitti e la comunicazione professionale sono pilastri che sostengono la crescita aziendale in contesti sempre più globalizzati. Non si tratta solo di saper usare un software: bisogna saper guidare le persone e interpretare i dati con una sensibilità analitica che permetta di massimizzare il ROI e l'efficacia dei processi B2B. Olga Farreras Casado, career expert di LinkedIn Italia, sottolinea come i profili professionali non siano più istantanee statiche ma percorsi in continua evoluzione dove la capacità di aggiornarsi costantemente definisce il successo individuale. Le classifiche di settore mostrano una specializzazione crescente:

- Vendite: AI, creazione report finanziari, Data Management, gestione portfolio partner e clienti, strategia Go-to-Market. - Formazione: AI, competenze e comunicazione interculturali, E-Learning, scrittura accademica e scientifica, progettazione percorsi formativi e educativi. - Sviluppo Business: AI, strategia go-to-market, gestione portfolio partner e clienti, gestione del bilancio, analisi dei dati statistici.



- Ingegneria: sopralluoghi in cantiere, AI literacy & LLM, System Architecture, SaaS, Data Management & Engineering. - Information Technology: AI, tool tecnici & linguaggi di programmazione, gestione dei dati, sviluppo Web back-end, applicazioni Web.

Nel comparto dell'Information Technology l'attenzione si sta spostando rapidamente verso la sicurezza e la qualità dei servizi digitali. La gestione dei dati e lo sviluppo di infrastrutture SaaS efficienti rappresentano le nuove frontiere per chi vuole restare competitivo. Nondimeno la padronanza di linguaggi di programmazione evoluti resta un prerequisito fondamentale. Questa ondata di innovazione richiede un cambio di paradigma: il lavoratore moderno deve trasformarsi in un esploratore capace di integrare la potenza di calcolo della AI con l'intuizione umana. In Italia questa transizione è già realtà e le imprese sono alla ricerca di figure che sappiano trasformare la complessità in valore misurabile. Le aziende che operano nell'eCommerce e nei servizi digitali stanno già ridisegnando i propri organici seguendo queste direttrici.



Chi saprà interpretare queste competenze professionali emergenti non si limiterà a occupare un posto di lavoro: diventerà il protagonista del nuovo ordine economico.

