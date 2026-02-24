I dazi degli USA frenano Piazza Affari: ecco perché le banche tremano e Ferrari corre

Il mercato azionario italiano ha vissuto una sessione dominata dalla cautela, chiudendo con una lieve flessione che riflette le tensioni geopolitiche internazionali. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni a 46.652 punti, registrando un calo dello 0,1%. Si tratta di un risultato che pone Milano in una posizione di svantaggio rispetto ad altri listini in Europa, appesantita soprattutto dalle performance negative del settore bancario italiano. La pressione principale arriva da oltreoceano: gli USA hanno iniziato ad applicare dazi del 10% sulle merci provenienti dall'UE.


Sebbene questa soglia sia inferiore al 15% ipotizzato nei giorni scorsi, la reazione di Bruxelles è stata immediata. L'Unione Europea ha infatti deciso di congelare la ratifica del patto commerciale con gli Stati Uniti durante lo scorso fine settimana, segnando un irrigidimento nelle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico.

Le ripercussioni sulle aziende quotate sono state evidenti, con il comparto finanziario che ha trascinato verso il basso l'indice principale a causa dei timori per la stabilità degli scambi globali. Ecco i titoli che hanno guidato il ribasso:
- Intesa Sanpaolo ha perso l'1,7%;
- UniCredit ha ceduto l'1,3%;
- il resto del comparto creditizio ha mostrato segni di sofferenza diffusa.

Nondimeno, il listino ha trovato un sostegno inatteso in alcuni titoli blue chip che hanno saputo nuotare controcorrente. Ferrari ha messo a segno un balzo del 4%, riuscendo a recuperare integralmente le perdite subite nella seduta precedente e confermando la forza del settore del lusso.


Anche TIM ha mostrato una leggera crescita, muovendosi in territorio positivo in vista della presentazione dei risultati finanziari. La giornata evidenzia una frammentazione profonda: da una parte la resilienza dell'industria d'eccellenza, dall'altra la vulnerabilità del sistema bancario alle dinamiche dei dazi. La scelta di Washington di non spingersi fino al 15% ha evitato vendite indiscriminate, ma ha innescato uno stallo diplomatico che preoccupa gli investitori. Il mercato azionario italiano rimane dunque sospeso tra la solidità dei fondamentali aziendali e l'incertezza delle politiche doganali. La chiusura del FTSE MIB a 46.652 punti rappresenta un segnale di attesa in un contesto dove il commercio internazionale e le decisioni dell'UE peseranno in modo determinante sulla volatilità dei prossimi mesi.


24/02/2026

