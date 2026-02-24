AutoConnexa raccoglie oltre 6 milioni di euro: ecco come la startup sta cambiando il futuro delle polizze in Italia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





La strategia di AutoConnexa si fonda sulla volontà di operare come un partner distributivo strategico. L'obiettivo è generare nuovi flussi di ricavi per banche, compagnie assicurative e grandi realtà nei settori eCommerce, automotive e telecomunicazioni. Non si tratta di sostituire gli attori esistenti, ma di affiancare aziende solide per offrire strumenti di differenziazione in un mercato sempre più competitivo. Attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate, la startup permette a queste società di far evolvere il proprio business e di abilitare canali di vendita innovativi.

Il cuore pulsante dell'offerta tecnologica risiede nel legame tra sicurezza stradale ed ecosostenibilità. L'azienda ha sviluppato la SmartBox: un dispositivo telematico che si installa facilmente nell'abitacolo e lavora in sinergia con l'app Drive Connexa. Questo sistema raccoglie informazioni precise sullo stile di guida. I dati vengono poi processati da algoritmi di AI proprietari per definire il profilo di rischio di ogni automobilista.

Il risultato è un modello meritocratico sintetizzato in un messaggio molto chiaro: Meglio guidi, meno paghi, meno inquini. Questa tecnologia telematica per auto favorisce una mobilità più consapevole, portando benefici diretti ai cittadini e ai territori in termini di riduzione dell'impatto ambientale.

L'operazione finanziaria ha attirato l'interesse di un gruppo di investitori di alto profilo. Questo supporto conferma la solidità della visione aziendale e l'importanza degli investimenti startup assicurative nel panorama nazionale. Tra i principali sostenitori figurano:

- il fondo Lumen II;

- CDP Venture Capital tramite il fondo Italia Venture II;

- Crédit Agricole;

- il Club degli Investitori attraverso Simon Fiduciaria;

- MBSpeedUp, veicolo di Mediobanca e Founders Factory.

A questi si aggiungono ITAS Mutua e Doorway, che avevano già partecipato al round precedente.



L'ingresso di questi attori istituzionali non mira solo alla crescita finanziaria, ma supporta attivamente il processo di digitalizzazione del comparto assicurativo italiano. In particolare, il coinvolgimento di CDP Venture Capital sottolinea l'importanza di rafforzare i poli di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno, promuovendo modelli di business trasparenti e sostenibili.

Anche la struttura di governance si è rafforzata per gestire questa nuova fase di espansione. Davide Fioranelli è entrato nel consiglio di amministrazione in rappresentanza dei nuovi investitori. Il board vede inoltre la partecipazione di Jamie Brown, Marta Daina e Vittorio Giusti. Alla guida operativa rimane il fondatore Robin Daina nel ruolo di amministratore delegato. La sua permanenza garantisce la continuità necessaria per mantenere la coerenza strategica. La tecnologia di qualità e la resilienza del team sono state identificate come i fattori chiave che hanno convinto i soci del Club degli Investitori a puntare su questa realtà.



Esiste una volontà precisa di esplorare nuove partnership per rispondere alle esigenze future dei clienti, ponendo le basi per un'offerta sempre più personalizzata. AutoConnexa si conferma così un ponte tra la tradizione industriale e le sfide della mobilità contemporanea, dimostrando che l'innovazione può essere un fattore abilitante per un'industria più efficiente e responsabile.

