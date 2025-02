Slamp illumina il futuro con il design outdoor e punta all'espansione attraverso acquisizioni

Tra le novità spicca Nuvem Outdoor, un sistema luminoso modulare ideato dallo studio Miguel Arruda Arquitectos Associados.

Nato come soffitto luminoso per interni, Nuvem si trasforma in un elemento decorativo e ombreggiante, adattabile a diversi contesti e necessità. Slamp si distingue per la creazione artigianale di lampade originali e contemporanee, realizzate a mano nell'atelier di Pomezia, in provincia di Roma.

L'azienda utilizza materiali unici e collabora con designer di fama internazionale. Il 2024 si è chiuso con un fatturato di circa 10 milioni di euro, di cui l'85% realizzato nei principali mercati esteri e il restante 15% in Italia. L'introduzione della linea outdoor dovrebbe favorire una nuova fase di sviluppo, con l'obiettivo di raddoppiare il fatturato nei prossimi cinque anni.

Ziliani ha dichiarato: "Con l'introduzione sul mercato della collezione Nuvem, Slamp compie un ulteriore passo nell'illuminazione esterna di grande design e altissima qualità".

L'azienda punta a rafforzare i rapporti con i principali attori del settore, che si occupano di arredo in grandi progetti residenziali e aeroporti.

Per sostenere la crescita, Slamp valuta anche possibili acquisizioni. Francesco Melidoni, direttore generale dal 2023, ha sottolineato: "Al momento stiamo analizzando aziende target o reti distributive molto forti soprattutto nel mercato americano e asiatico. Paesi ove la domanda di soluzioni di illuminazione per interni ed esterni di design, prodotte in Italia sono ricercate con crescente frequenza.

Stiamo infine analizzando possibili sviluppi anche attraverso l'ingresso di fondi specializzati nel settore dei beni ed accessori di lusso". Le nuove collezioni outdoor, incluso il sistema modulare Nuvem, saranno presentate al Salone del Mobile di Milano ad aprile, con incontri dedicati agli operatori del settore.

Insomma, Slamp guarda al futuro con ottimismo, puntando su design, qualità e innovazione per consolidare la propria posizione nel mercato globale dell'illuminazione.