Salesforce e Google Cloud ampliano la partnership per dare più scelta nell'intelligenza artificiale

Questa espansione della partnership offre una flessibilità cruciale, consentendo ai clienti di sviluppare soluzioni di AI su misura che soddisfino le loro esigenze specifiche, anziché essere vincolati a un unico fornitore di modelli. Google Cloud è all'avanguardia nell'innovazione dell'AI aziendale, con milioni di sviluppatori che creano con i modelli Gemini di Google e sull'infrastruttura ottimizzata per l'AI di Google Cloud. Questa partnership estesa consentirà ai clienti di Salesforce di creare agenti Agentforce utilizzando Gemini e di implementare Salesforce su Google Cloud. Si tratta di un'espansione della partnership esistente che consente ai clienti di utilizzare i dati bidirezionalmente da Google BigQuery e Salesforce tramite la tecnologia zero copy, fornendo ai clienti i dati, l'AI, l'affidabilità e l'azione di cui hanno bisogno per introdurre agenti autonomi nelle loro attività.

"Con la nostra partnership ampliata con Google Cloud e le integrazioni profonde a livello di piattaforma, applicazione e infrastruttura, stiamo offrendo ai clienti la possibilità di scegliere le applicazioni e i modelli che desiderano utilizzare", ha affermato Srini Tallapragada, Presidente & Chief Engineering and Customer Success Officer di Salesforce. "Salesforce offre una piattaforma di AI agentica di livello enterprise completa, che semplifica l'implementazione di nuove funzionalità e la realizzazione rapida del valore aziendale. Google Cloud è un pioniere nell'AI agentica aziendale, offrendo alcuni dei modelli, agenti e strumenti di sviluppo AI più potenti e capaci al mondo. Insieme stiamo creando il posto migliore per le aziende per crescere con il lavoro digitale". Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha dichiarato: "La scelta di Salesforce di Google Cloud come principale fornitore di infrastrutture significa che i clienti aziendali possono ora implementare alcune delle loro applicazioni più critiche sulla nostra infrastruttura altamente sicura e ottimizzata per l'AI, con il minimo attrito.



I nostri clienti comuni ci hanno chiesto di poter lavorare in modo più fluido tra Salesforce e Google Cloud, e questa partnership ampliata li aiuterà ad accelerare le loro trasformazioni AI con AI agentica, modelli AI all'avanguardia, analisi dei dati e altro ancora". Ma perché è così importante? L'AI agentica non è solo emergente, ma è già qui e rappresenta un'opportunità di mercato da 2.000 miliardi di dollari, secondo uno studio di Salesforce. Infatti, l'84% dei CIO ritiene che l'AI sarà importante per le aziende quanto internet. Per sfruttare appieno questo potenziale, le aziende hanno bisogno di una strategia agentica con apertura, fiducia e scelta al centro. Questo include: * Dati: accesso altamente sicuro e unificato a tutti i dati, ovunque risiedano, con un'architettura zero-copy e metadati arricchiti per approfondimenti più approfonditi.



Ciò abbatte i silos di dati tra le piattaforme in modo che i clienti non debbano sacrificare la scelta per un'esperienza integrata, a differenza delle soluzioni che accaparrano l'accesso ai dati o richiedono agli utenti di mettere insieme soluzioni disparate. * AI: scelta e flessibilità senza pari con modelli AI leader, tra cui opzioni predittive, generative e multimodali. Ciò consente alle aziende di personalizzare le soluzioni in base alle proprie esigenze specifiche ed evitare di essere bloccate sulle capacità AI di un singolo fornitore. * Fiducia: un approccio a più livelli, tra cui solide protezioni, rilevamento dei bias, spiegabilità e controlli di tossicità, garantisce lo sviluppo e l'implementazione responsabili dell'AI proteggendo al contempo i dati. * Azioni: integrazione perfetta di automazione, analisi e applicazioni tra le piattaforme per semplificare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza in tutta l'organizzazione.



Ciò consente alle aziende di massimizzare l'impatto degli agenti AI collegandoli ai loro strumenti e sistemi esistenti, a differenza delle soluzioni con integrazioni limitate o ecosistemi chiusi. * Dati: risposte in tempo reale in Agentforce con Google Search. Agentforce sfrutterà Grounding con Google Search tramite Vertex AI, basandosi sulla base di dati sicura stabilita attraverso la partnership zero copy tra Salesforce Data Cloud e Google BigQuery. Questa integrazione consente agli agenti Agentforce di fare riferimento a dati aggiornati, notizie, eventi attuali e citazioni credibili, migliorando sostanzialmente la loro consapevolezza contestuale e la capacità di fornire risposte accurate e supportate da prove. Ad esempio, nella gestione della catena di approvvigionamento e della logistica, un agente Agentforce può monitorare le spedizioni e i livelli di inventario in Salesforce Commerce Cloud e identificare in modo proattivo potenziali interruzioni utilizzando dati in tempo reale da Google Search, tra cui condizioni meteorologiche, congestione portuale ed eventi geopolitici.



Le aziende hanno bisogno della libertà di scegliere i modelli migliori per le loro esigenze anziché essere vincolate a un unico fornitore. Nel 2025, i modelli Gemini di Google saranno disponibili anche per la creazione di prompt e il ragionamento direttamente all'interno di Agentforce. Con Gemini e Agentforce, le aziende beneficeranno di: * Agenti con capacità multimodali: la multimodalità nativa di Gemini consente agli agenti di "vedere" e interpretare il mondo, consentendo all'AI di riconoscere le immagini (come i codici di errore) e rilevare le emozioni nella voce. L'integrazione di questo in Agentforce crea agenti più intelligenti che rispondono ad audio, video e testo. * Comprensione e ragionamento contestuale ampliati: la finestra di contesto di 2 milioni di token di Gemini consente agli agenti di conservare e fare riferimento a enormi quantità di informazioni, come intere basi di codice, anni di interazioni con i clienti o documentazione del prodotto.



* Maggiore velocità ed efficienza: le unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google, combinate con tecniche avanzate come quelle utilizzate in NotebookLM di Google, consentono a Gemini di elaborare e comprendere le informazioni con eccezionale velocità ed efficienza, fornendo risposte in tempo reale anche per query complesse. Ciò si traduce in tempi di risposta più rapidi e costi operativi ridotti. Ad esempio, un cliente assicurativo può presentare un reclamo con foto del danno e un messaggio vocale audio di un testimone. Agentforce, utilizzando Gemini, può quindi aiutare la compagnia di assicurazione a offrire migliori esperienze ai clienti elaborando tutti questi input, valutando la validità del reclamo e persino utilizzando la sintesi vocale per contattare il cliente con una risoluzione, semplificando il processo di reclamo tradizionalmente lungo.



La disponibilità è prevista per quest'anno. I clienti potranno implementare la piattaforma unificata di Salesforce (Agentforce, Data Cloud, Customer 360) sull'infrastruttura altamente sicura e ottimizzata per l'AI di Google Cloud, beneficiando di funzionalità come il grounding dinamico, la conservazione zero dei dati e il rilevamento della tossicità fornite dall'Einstein Trust Layer. Una volta che i prodotti Salesforce saranno disponibili su Google Cloud, i clienti avranno anche la possibilità di acquistare le offerte Salesforce tramite Google Cloud Marketplace, aprendo nuove possibilità per le aziende globali di ottimizzare i loro investimenti in Salesforce e Google Cloud e beneficiando di migliaia di clienti congiunti esistenti.



"In Wayfair, siamo profondamente impegnati a utilizzare i dati e l'AI per creare esperienze cliente eccezionali. La partnership Salesforce e Google Cloud, in particolare la disponibilità di Salesforce sull'infrastruttura Google Cloud e l'integrazione di Agentforce e Gemini, offre nuove e potenti funzionalità per personalizzare le interazioni e consentire ai nostri team di servire meglio i nostri clienti", ha affermato Fiona Tan, CTO di Wayfair. Milioni di persone utilizzano Salesforce e Google Cloud quotidianamente. Questa partnership dà priorità alla scelta e alla flessibilità, consentendo un lavoro multipiattaforma senza interruzioni. Le nuove e più profonde connessioni tra piattaforme come Salesforce Service Cloud e Customer Engagement Suite di Google Cloud, nonché Slack e Google Workspace, consentiranno agli agenti AI e ai rappresentanti del servizio clienti un accesso unificato ai dati, flussi di lavoro semplificati e funzionalità AI avanzate, indipendentemente dalla piattaforma.



Salesforce e Google Cloud stanno integrando profondamente le loro piattaforme di servizio clienti: Salesforce Service Cloud e Customer Engagement Suite di Google Cloud per creare un'esperienza di supporto fluida e intelligente. Previsto entro la fine di quest'anno, questo approccio unificato consente agli agenti AI in Service Cloud di: * Traduzione vocale e analisi del sentiment in tempo reale: l'AI di Google Cloud in Service Cloud consentirà la traduzione vocale in tempo reale, abbattendo le barriere linguistiche. Le nuove funzionalità di assistenza agli agenti all'interno del desktop di Service Cloud analizzeranno il tono della voce e gli indizi audio per una comprensione più profonda del sentiment del cliente. * Passaggi di consegne intelligenti da agente ad agente: su tutti i canali, gli agenti virtuali basati su Google Conversational Agents saranno in grado di connettersi senza problemi con Agentforce in Service Cloud per una gestione più efficiente delle interazioni con i clienti in più fasi.



Salesforce sta anche esplorando un'integrazione più profonda di Slack con Google Workspace, aumentando la produttività e creando uno spazio di lavoro digitale più coeso per team e organizzazioni. Le aziende stanno attualmente esplorando casi d'uso come: * La possibilità per gli utenti di sfruttare la ricerca aziendale in Slack per accedere e agire sui file in Google Drive. * La possibilità di condividere facilmente informazioni tra Gmail e Slack, migliorando la comunicazione e la condivisione delle conoscenze. Il risultato è un ambiente di lavoro più connesso e produttivo, in cui le aziende possono scegliere gli strumenti migliori per le loro esigenze, dalla produttività dei dipendenti al servizio clienti, beneficiando al contempo di un flusso di lavoro fluido e intelligente tra le piattaforme.



Questa partnership va oltre le integrazioni dei prodotti principali per offrire una base di dati più connessa e intelligente per le aziende. Questo è solo l'inizio; Salesforce e Google Cloud si impegnano a innovare continuamente e a collaborare in modo più approfondito per fornire alle aziende soluzioni ancora più potenti. Disponibilità prevista per tutto il 2025. Integrazioni più profonde tra Data Cloud, BigQuery e Cortex Framework renderanno più facile che mai per i clienti basare in modo sicuro i propri agenti AI su tutti i propri dati aziendali. La nuova integrazione nativa di Tableau, Looker e BigQuery consentirà ai clienti di gestire e visualizzare i dati aziendali su tutte le piattaforme in un'unica interfaccia utente con logica aziendale e definizioni di dati standardizzate.