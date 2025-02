Mercati europei contrastati: Piazza Affari tiene, focus su inflazione e Nvidia

Saipem, dopo un avvio positivo in scia all'accordo di fusione con Subsea7, ha visto ridursi i propri guadagni nel corso della seduta. Performance negative, invece, per Prysmian, Moncler e Buzzi, con cali rispettivamente del 4,5%, 2,4% e 1,8%. L'indice Ifo tedesco ha confermato la fase di stagnazione che sta attraversando l'economia della Germania, all'indomani delle elezioni che hanno visto prevalere la coalizione CDU/CSU con il 28,5%, seguita da AFD con il 20,8% e SPD con il 16,4%. Si profila, dunque, la possibilità di una coalizione di governo tra il partito di Friedrich Merz e quello di Olaf Scholz. Il panorama politico tedesco resta quindi un elemento di attenzione per gli investitori.

Nei prossimi giorni, l'attenzione degli operatori sarà focalizzata su diversi eventi chiave. In primis, la pubblicazione della trimestrale di Nvidia, prevista per mercoledì a mercati chiusi, rappresenta un appuntamento cruciale per valutare lo stato di salute del settore tecnologico. Inoltre, verranno diffusi i primi dati sull'inflazione di febbraio in Germania, Francia e Italia (venerdì), fornendo indicazioni preziose sull'andamento dei prezzi nell'Eurozona. Infine, sempre venerdì, sarà la volta del core Pce negli USA, un indicatore fondamentale per monitorare l'inflazione oltreoceano. Sul fronte obbligazionario, lo *spread* Btp-Bund si mantiene stabile intorno ai 114 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,61% e quello del benchmark tedesco al 2,47%.

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno ai 74 dollari al barile, mentre l'oro viene scambiato a 2.941 dollari l'oncia. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si rafforza leggermente a 1,047, mentre il dollaro/yen si attesta a 149,6. Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin registra un calo, scendendo sotto la soglia dei 95.000 dollari. In sintesi, una giornata di assestamento per i mercati europei, in attesa di nuovi sviluppi sul fronte macroeconomico e societario.