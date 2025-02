Mercati asiatici in calo dopo i segnali contrastanti dall'economia globale

Si tratta del valore più basso da giugno 2021, inferiore all'1,5% previsto dagli analisti. I mercati cinesi hanno mostrato una leggera debolezza: Shenzhen ha perso lo 0,18% e Shanghai lo 0,17%.

Tendenza simile per Hong Kong (-0,41%) e Seul (-0,35%). In territorio negativo anche Mumbai (-1,04%), mentre Sydney ha mostrato un andamento incerto (-0,13%). Sul mercato valutario, l'euro ha guadagnato terreno nei confronti dello yen giapponese, con un aumento dello 0,61%. Apprezzamento contenuto anche nei confronti dello yuan cinese (+0,33%) e del dollaro di Hong Kong (+0,5%). Per quanto riguarda i titoli di stato, il rendimento del titolo decennale giapponese si attesta all'1,43%, mentre quello del titolo cinese è pari all'1,79%. Questi movimenti riflettono una certa cautela degli investitori, in attesa di ulteriori indicazioni sull'andamento dell'economia globale e sulle prossime mosse delle banche centrali.

La seduta odierna evidenzia come i mercati asiatici siano particolarmente sensibili alle dinamiche economiche provenienti dagli USA e, più in generale, al contesto internazionale.

La giornata è stata caratterizzata da una diffusa incertezza, con la maggior parte delle principali piazze finanziarie che hanno chiuso la giornata in ribasso. Questa performance evidenzia la fragilità del clima economico globale e la persistente preoccupazione degli investitori per l'inflazione e la crescita economica.