Il futuro di Unicredit e Commerzbank appeso al filo della politica tedesca e la coalizione Kenya

In alternativa, si profila una "Coalizione Kenya", che includerebbe anche i Verdi. In questo contesto di cambiamento, una domanda cruciale emerge negli ambienti finanziari da Milano a Francoforte: come influenzeranno questi nuovi equilibri politici l'operazione tra Unicredit e Commerzbank? Sarà necessario attendere la formazione del nuovo governo, con Merz che si è concesso tempo fino a Pasqua. Tuttavia, analizzando il passato, è possibile delineare alcune tendenze. I rapporti tra Unicredit e la politica tedesca si sono rivelati complessi fin dall'inizio, quando Unicredit acquisì una quota del 9% in Commerzbank, acquistando metà dal governo e metà dal mercato. La reazione politica fu immediata, con l'allora cancelliere Olaf Scholz (Spd) che definì le mosse di Unicredit come "ostili", sostenendo di non essere stato informato delle intenzioni della banca italiana.

"Attacchi non amichevoli, acquisizioni ostili non sono una buona cosa per le banche. Il governo si è posizionato in modo netto e dice chiaramente: noi riteniamo che non sia adeguato in Europa e in Germania procedere con metodi non amichevoli, senza alcuno spirito di cooperazione e senza concordare nulla, per partecipare ad un’impresa", aveva dichiarato Scholz. Queste critiche si sono poi estese, con le opposizioni che hanno sfruttato la situazione per attaccare la coalizione di governo. Nonostante la BCE non abbia espresso ufficialmente contrarietà all'operazione, Berlino ha mantenuto una posizione di resistenza. In un'intervista, l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha dichiarato: "Volevamo arrivare al 29% e ci siamo arrivati, e successivamente abbiamo detto che volevamo aspettare le elezioni tedesche e poi parlare col governo, chiarire quello che è successo e i benefici dell’operazione, per poi ottenere il loro supporto".

Attualmente, Unicredit detiene derivati per salire fino al 28% di Commerzbank, in attesa del via libera della BCE. Ma il futuro dell'operazione dipenderà anche dall'atteggiamento del nuovo governo tedesco. Le prospettive, al momento, non appaiono del tutto positive, principalmente per due ragioni: da un lato, il ritorno dei socialdemocratici al governo potrebbe non tradursi in un cambiamento di posizione rispetto all'operazione; dall'altro, Friedrich Merz si è più volte espresso in maniera critica nei confronti di una fusione tra Unicredit e la seconda banca tedesca. In passato, Merz aveva definito la scalata di Unicredit come "estremamente ostile" e aveva paventato un "segnale veramente devastante per la stabilità della Germania come centro industriale", aggiungendo che "mettere ora una banca di questo tipo nelle mani di Unicredit avrà un impatto significativo sulle pmi tedesche e avrà anche un impatto significativo sul finanziamento delle esportazioni tedesche nel suo complesso".



Resta da vedere se queste dichiarazioni riflettevano il clima della campagna elettorale o se il nuovo governo manterrà una linea di opposizione all'operazione. Orcel ha affermato di essere pronto a diverse eventualità, tra cui la vendita della partecipazione con un guadagno, il mantenimento della quota esistente o un ulteriore aumento. Il futuro di questa complessa vicenda resta quindi incerto, in attesa delle decisioni politiche che verranno prese a Berlino. I risultati delle elezioni tedesche del 23 febbraio hanno visto: 1. Cdu/Csu: 28,6% 2. Afd: 20,8% 3. Spd: 16,4% 4. Verdi: *dato non specificato nell'articolo* 5. Liberali: *dato non specificato nell'articolo*