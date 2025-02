Fusione epocale nel settore energetico: nasce Saipem7 da Saipem e Subsea7

L'operazione coinvolgerà oltre 45.000 persone, tra cui più di 9.000 ingegneri e project manager, combinando le competenze e le risorse di due realtà già leader nei rispettivi segmenti di mercato. Attualmente, sia Saipem che Subsea7 vantano una capitalizzazione di mercato di circa 4,5 miliardi di euro. In base ai termini dell'accordo, gli azionisti delle due società deterranno il 50% del capitale della nuova entità. Gli azionisti di Subsea7 riceveranno 6,688 azioni di Saipem per ogni azione Subsea7 posseduta. Prima del completamento della fusione, Subsea7 distribuirà un dividendo straordinario di 450 milioni di euro. Le sinergie derivanti dall'integrazione sono stimate in circa 300 milioni di euro all'anno a partire dal terzo anno successivo al closing dell'operazione, con costi one-off pari a 270 milioni di euro.

Le azioni del nuovo gruppo saranno quotate sia alla Borsa di Milano che a quella di Oslo. Secondo quanto dichiarato dai vertici delle due società, sia Saipem che Subsea7 hanno espresso il loro pieno sostegno all'operazione e si sono impegnate a votare a favore della fusione. I manager sono convinti che la creazione di un leader globale nel settore dei servizi energetici sia una scelta strategica, soprattutto alla luce delle crescenti dimensioni dei progetti dei clienti. CDP Equity, ENI e Siem Industries hanno concordato un patto parasociale in base al quale Siem Industries nominerà il presidente del consiglio di amministrazione, mentre l'amministratore delegato sarà designato da CDP Equity ed ENI. Con ogni probabilità, Alessandro Puliti sarà l'amministratore delegato del nuovo gruppo, mentre John Evans guiderà la società che gestirà il business Offshore, che comprenderà le attività di Subsea7 e quelle Offshore Engineering & Construction di Saipem.

Lo statuto del nuovo gruppo prevede anche il meccanismo del voto maggiorato, con due voti per ogni azione. Dopo la fusione, Saipem prevede di distribuire un dividendo pari al 40% del free cash flow al netto del rimborso delle passività per beni in leasing. In base agli accordi, le due società potranno effettuare distribuzioni agli azionisti nel 2025 fino a 350 milioni di dollari ciascuna, sotto forma di cedola. L'obiettivo dichiarato è quello di ottenere un credit rating investment grade, al fine di attrarre un maggior numero di investitori e diversificare le fonti di finanziamento. Attualmente, il rating di Saipem è BB+ per S&P Global, che lo colloca nell'area speculative.