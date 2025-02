Dopo le elezioni in Germania, mercati in rialzo

Il sondaggio IFO tedesco, in uscita, potrebbe mostrare un miglioramento delle aspettative in previsione di una vittoria di Merz. La leadership tedesca è particolarmente importante, date le incertezze sul sostegno del presidente Donald Trump alla NATO e all'Ucraina.

I leader dell'unione europea si riuniranno in un vertice straordinario il 6 marzo per discutere ulteriori aiuti all'Ucraina e come finanziare le nuove esigenze di difesa europee. Quasi certamente ciò richiederà l'emissione di nuovo debito e un allentamento delle regole di bilancio dell'UE. F

orse potrebbero reintrodurre i "War Bonds", o meglio, i "Defence Bonds", per coinvolgere gli investitori privati con un tocco patriottico. Oltreoceano, la sola minaccia di tariffe ha fatto crollare l'indice PMI dei servizi, e la situazione potrebbe peggiorare, dato che la Casa Bianca starebbe facendo pressioni sul Messico affinché aumenti le proprie tariffe sulle importazioni cinesi.

L'aumento delle aspettative di inflazione dei consumatori statunitensi, ai massimi dal 1995, non sarà accolto favorevolmente dai responsabili politici della FED, che si sono costantemente rassicurati affermando che le aspettative erano "ben ancorate". S

ono previsti interventi di almeno nove esponenti della FED questa settimana, quindi c'è ampio margine per avvertimenti verbali in vista del rapporto sull'inflazione PCE di venerdì. I future di Wall Street hanno perlomeno rimbalzato negli scambi asiatici, forse nella speranza che i risultati di Nvidia di mercoledì giustifichino la sua valutazione stratosferica.

Gli investitori si aspettano vendite per il quarto trimestre intorno ai 38,5 miliardi di dollari e una guidance per il primo trimestre intorno ai 42,5 miliardi di dollari, mentre qualsiasi cautela sulla futura spesa in conto capitale per l'AI rappresenterebbe un rischio al ribasso.

Ecco gli eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati:

1. Sondaggio tedesco IFO sulle imprese (febbraio).

2. Dati definitivi sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) dell'UE.

3. Conferenza di ricerca della BOE, con interventi dei vice governatori Dave Ramsden e Clare Lombardelli, e del vice governatore della Banca del Canada, Toni Gravelle.

4. Attenzione puntata sui risultati di Nvidia, sperando che giustifichino le valutazioni di mercato.