Banca Etica in controtendenza: crescono i crediti e i nuovi conti

260 nuovi conti correnti nel corso del 2024, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente. Un dato interessante è che il 58% di questi nuovi conti sono stati aperti da giovani under 35, confermando l'attrattiva di Banca Etica per questa fascia di età. Un altro settore in crescita è quello dei prodotti etici di bancassicurazione, come polizze, investimenti e strumenti di protezione, che hanno visto un aumento del 16,2% nel volume di collocamento alla clientela. "Per Banca Etica, l'erogazione di credito a favore dell'economia sociale è uno degli obiettivi prioritari e siamo soddisfatti di poter confermare che nel 2024 siamo tornati a crescere nell'erogazione di finanziamenti, nonostante la stretta creditizia sia continuata per il resto del sistema bancario", ha dichiarato Nazzareno Gabrielli, direttore generale di Banca Etica.

Banca Etica si distingue anche per il suo forte orientamento verso l'economia sociale e il terzo settore. Il 40% dei crediti erogati a persone giuridiche è destinato ad associazioni e cooperative sociali, seguite da società di capitali (35%) e imprese cooperative diverse da quelle sociali (16%). Nel corso del 2023 e del 2024, Banca Etica ha scelto di destinare una quota degli utili maturati, pari a 2 milioni di euro, per ridurre le rate dei mutui delle persone fisiche e le commissioni a carico delle organizzazioni più colpite dal rialzo dei tassi deciso dalla BCE, un'iniziativa unica nel panorama bancario italiano. "Mentre la gran parte delle banche ha distribuito agli azionisti extra-dividendi derivanti dai profitti record degli scorsi anni, con buona pace dei goffi tentativi del Governo di tassare gli extra-profitti, Banca Etica ha confermato la sua attenzione alle persone più in difficoltà e la sua vocazione alla mutualità", ha aggiunto Gabrielli.

"Forti dei risultati del 2024, si apre ora per Banca Etica una fase di forte innovazione: a breve presenteremo il piano strategico per il quadriennio 2025-2028 frutto di un ampissimo processo di partecipazione dei soci e delle socie che abbiamo incontrato in 72 incontri con più di 1000 persone coinvolte. Le novità riguarderanno l'integrazione di IMPAct sgr che abbiamo acquisito a fine 2024 e che ci fa fare un sostanziale passo in avanti verso una sempre maggiore indipendenza da altri operatori finanziari e capacità di ampliare la gamma di prodotti e servizi per persone e organizzazioni, anche grazie a investimenti in tecnologie e strumenti di relazione con la clientela". I dati principali del 2024 confermano il trend positivo per Banca Etica: * Crediti: +4,4% rispetto all'anno precedente, contro il -1,6% della media del sistema bancario italiano. * Raccolta diretta di risparmio: +4,6% rispetto all'anno precedente, contro il +2,4% della media del sistema.



-. Raccolta indiretta sui fondi comuni d'investimento di Etica Sgr: +5,6%.

-.Capitale sociale: 95,4 milioni di euro, con una crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente e del +23% rispetto a quattro anni prima.

-.Nuovi clienti: 9.260 nuovi conti correnti, con una crescita del +40% rispetto al 2023.

-. Bancassicurazione: +16,2% nel volume di collocamento di prodotti etici.

I risultati del 2024 mostrano come Banca Etica sia riuscita a crescere in un contesto economico difficile, grazie alla sua attenzione all'economia sociale, ai giovani e alla sua vocazione alla mutualità.