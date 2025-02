Affitti brevi: un'indagine rivela un impatto da 66 miliardi sul pil italiano

«Gli affitti brevi danno un contributo importante al PIL e sono una componente fondamentale della ricchezza delle famiglie italiane», ha dichiarato Marco Celani, presidente di AIGAB e amministratore delegato di Italianway, durante la presentazione del report in occasione della V edizione del Forum dell'Economia Immobiliare. Celani ha sottolineato come sia necessario valutare attentamente le possibili esternalità negative legate all'impatto sul territorio prima di imporre restrizioni. Secondo il presidente, tali restrizioni potrebbero avere ripercussioni peggiori dei benefici attesi, in quanto il mercato tende ad autoregolarsi, trovando un nuovo equilibrio tra domanda e offerta. Secondo l'indagine, la crescita del settore degli affitti brevi è dovuta a diversi fattori, tra cui: 1. La crescente popolarità delle piattaforme online di prenotazione. 2. La maggiore flessibilità offerta rispetto alle tradizionali strutture alberghiere.

3. La possibilità di vivere esperienze di viaggio più autentiche e personalizzate. 4. Il desiderio di molte famiglie di integrare il proprio reddito attraverso l'affitto di immobili. 5. Il ruolo cruciale nel rilancio turistico di borghi e aree meno conosciute. L'impatto economico degli affitti brevi non si limita al solo settore turistico, ma si estende a numerosi altri comparti, come l'edilizia, l'arredamento, i servizi di pulizia e manutenzione, e il commercio locale. L'indagine di AIGAB mette in evidenza come il settore degli affitti brevi rappresenti una risorsa importante per l'economia italiana, con un impatto di 66 miliardi di euro sul PIL nazionale. Un contributo significativo che deriva dalle prenotazioni dirette, dall'indotto generato e dagli investimenti in ristrutturazioni e manutenzioni.