L'oro sfonda quota 4.500 dollari: il vero segreto del rally negli investimenti metalli preziosi e il ruolo della de-dollarizzazione





Le aspettative di ulteriori tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel 2026 hanno amplificato il fenomeno. L'oro spot è cresciuto dello 0,2%, raggiungendo i 4.495,39 dollari l'oncia, dopo aver toccato un massimo record di 4.525,19 dollari. Parallelamente, i future

- sull'oro per la consegna di febbraio si sono attestati a un massimo storico di 4.522,10 dollari. Si tratta di dinamiche che riflettono un contesto di mercato altamente reattivo, soprattutto sui mercati di Wall Street e in Europa.

Il rialzo non ha risparmiato gli altri metalli nobili. L'argento ha registrato un aumento notevole, guadagnando l'1,1% e raggiungendo 72,16 dollari l'oncia, dopo un picco massimo di 72,70 dollari. Il platino ha visto un salto del 2,5%, arrivando a 2.333,80 dollari, con un massimo di seduta a 2.377,50 dollari. Inoltre, il palladio è salito di quasi il 3% attestandosi a 1.916,69 dollari, il suo livello più alto degli ultimi tre anni.

Questi metalli preziosi non sono più solo beni di rifugio tradizionali. Stanno assumendo una narrativa speculativa cruciale legata alla de-globalizzazione in atto.



Con le persistenti tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, c’è una crescente necessità di un asset

- che possa fungere da intermediario neutrale, privo di rischio sovrano. Questa ricerca di stabilità finanziaria, particolarmente intensa nei contesti B2B, è il motore principale dietro la domanda.

La liquidità ridotta di fine anno ha certamente esagerato i recenti movimenti di prezzo, ma il tema di fondo appare destinato a durare. Le proiezioni indicano che l'oro potrebbe puntare ai 5.000 dollari l'oncia entro i prossimi sei o dodici mesi. Anche l'argento potrebbe spingersi verso gli 80 dollari, in quanto i mercati rispondono ai livelli psicologici chiave.

Il 2025 si è dimostrato un anno eccezionale per il settore. L'oro ha registrato un aumento di oltre il 70%, il guadagno annuale più significativo dal 1979. Questo risultato è il frutto di diversi fattori interconnessi:

- forte domanda di safe-haven;

- aspettative di tagli ai tassi di interesse negli USA;

- robusto acquisto da parte delle banche centrali;

- tendenze di de-dollarizzazione asset rifugio;

- afflussi costanti negli ETF (Exchange-Traded Funds).





I trader

- stanno attualmente prezzando due tagli dei tassi di interesse nel prossimo anno. L'argento, in particolare, ha superato l'oro nello stesso periodo, balzando di oltre il 150%. Questa performance è dovuta alla solida domanda di investimento, alla sua inclusione nella lista dei minerali critici negli Stati Uniti e al momentum

- di acquisto speculativo.

Oro e argento hanno indiscutibilmente premuto il pedale dell'acceleratore questa settimana, raggiungendo nuovi massimi storici e riflettendo il loro fascino come riserve di valore. Questo si verifica in un clima di aspettative di tassi statunitensi più bassi e di persistente debito globale.

Il fenomeno di aumento dei prezzi si estende anche a platino e palladio, metalli utilizzati principalmente nei catalizzatori automobilistici per ridurre le emissioni. Hanno registrato forti aumenti quest'anno, guidati da una fornitura mineraria limitata, incertezza tariffaria e una rotazione dalla domanda di investimento prima concentrata sull'oro. Il platino è cresciuto di circa il 160% e il palladio ha guadagnato oltre il 100% dall'inizio dell'anno.



Questo rally platino e palladio, in gran parte, può essere letto come un recupero rispetto alle loro valutazioni storiche. Data la natura sottile di questi mercati, sono vulnerabili a brusche oscillazioni, ma seguono ampiamente l'andamento dell'oro quando la liquidità torna disponibile.