L'oro sfonda quota 4.500 dollari: il vero segreto del rally negli investimenti metalli preziosi e il ruolo della de-dollarizzazione

Mercoledì scorso l'oro ha superato per la prima volta la soglia dei 4.500 dollari l'oncia, un traguardo storico che segnala una profonda ridefinizione delle strategie di investimenti metalli preziosi nel panorama finanziario globale. Questo picco non ha riguardato solo il metallo giallo; anche l'argento e il platino hanno toccato massimi storici, spinti da un flusso di capitali significativo. Gli investitori istituzionali e le aziende si stanno infatti riversando su questi asset
- per proteggersi da crescenti tensioni geopolitiche e rischi commerciali.
Le aspettative di ulteriori tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel 2026 hanno amplificato il fenomeno. L'oro spot è cresciuto dello 0,2%, raggiungendo i 4.495,39 dollari l'oncia, dopo aver toccato un massimo record di 4.525,19 dollari. Parallelamente, i future
- sull'oro per la consegna di febbraio si sono attestati a un massimo storico di 4.522,10 dollari. Si tratta di dinamiche che riflettono un contesto di mercato altamente reattivo, soprattutto sui mercati di Wall Street e in Europa.
Il rialzo non ha risparmiato gli altri metalli nobili. L'argento ha registrato un aumento notevole, guadagnando l'1,1% e raggiungendo 72,16 dollari l'oncia, dopo un picco massimo di 72,70 dollari. Il platino ha visto un salto del 2,5%, arrivando a 2.333,80 dollari, con un massimo di seduta a 2.377,50 dollari. Inoltre, il palladio è salito di quasi il 3% attestandosi a 1.916,69 dollari, il suo livello più alto degli ultimi tre anni.
Questi metalli preziosi non sono più solo beni di rifugio tradizionali. Stanno assumendo una narrativa speculativa cruciale legata alla de-globalizzazione in atto.
Con le persistenti tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, c’è una crescente necessità di un asset
- che possa fungere da intermediario neutrale, privo di rischio sovrano. Questa ricerca di stabilità finanziaria, particolarmente intensa nei contesti B2B, è il motore principale dietro la domanda.
La liquidità ridotta di fine anno ha certamente esagerato i recenti movimenti di prezzo, ma il tema di fondo appare destinato a durare. Le proiezioni indicano che l'oro potrebbe puntare ai 5.000 dollari l'oncia entro i prossimi sei o dodici mesi. Anche l'argento potrebbe spingersi verso gli 80 dollari, in quanto i mercati rispondono ai livelli psicologici chiave.
Il 2025 si è dimostrato un anno eccezionale per il settore. L'oro ha registrato un aumento di oltre il 70%, il guadagno annuale più significativo dal 1979. Questo risultato è il frutto di diversi fattori interconnessi:
- forte domanda di safe-haven;
- aspettative di tagli ai tassi di interesse negli USA;
- robusto acquisto da parte delle banche centrali;
- tendenze di de-dollarizzazione asset rifugio;
- afflussi costanti negli ETF (Exchange-Traded Funds).
I trader
- stanno attualmente prezzando due tagli dei tassi di interesse nel prossimo anno. L'argento, in particolare, ha superato l'oro nello stesso periodo, balzando di oltre il 150%. Questa performance è dovuta alla solida domanda di investimento, alla sua inclusione nella lista dei minerali critici negli Stati Uniti e al momentum
- di acquisto speculativo.
Oro e argento hanno indiscutibilmente premuto il pedale dell'acceleratore questa settimana, raggiungendo nuovi massimi storici e riflettendo il loro fascino come riserve di valore. Questo si verifica in un clima di aspettative di tassi statunitensi più bassi e di persistente debito globale.
Il fenomeno di aumento dei prezzi si estende anche a platino e palladio, metalli utilizzati principalmente nei catalizzatori automobilistici per ridurre le emissioni. Hanno registrato forti aumenti quest'anno, guidati da una fornitura mineraria limitata, incertezza tariffaria e una rotazione dalla domanda di investimento prima concentrata sull'oro. Il platino è cresciuto di circa il 160% e il palladio ha guadagnato oltre il 100% dall'inizio dell'anno.
Questo rally platino e palladio, in gran parte, può essere letto come un recupero rispetto alle loro valutazioni storiche. Data la natura sottile di questi mercati, sono vulnerabili a brusche oscillazioni, ma seguono ampiamente l'andamento dell'oro quando la liquidità torna disponibile.
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154