Il piano 2026 che ridefinisce la stabilità finanziaria imprese: come cambiano tasse e investimenti in Italia



Questa mossa offre un significativo sollievo a molte famiglie, soprattutto nei centri urbani ad alta densità. Vengono rafforzati inoltre gli ammortizzatori sociali. Parallelamente, si stabilisce l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni e un mese a partire dal 2027. Questo provvedimento mira a rendere la struttura previdenziale più solida e sostenibile nel lungo periodo.

Uno degli elementi centrali della nuova manovra è la significativa riduzione dell’IRPEF. La tassa sul reddito scende al 33% per i redditi che arrivano fino a 50.000 euro. L’obiettivo è duplice: aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori e stimolare così i consumi interni, una leva fondamentale per la crescita.

Contestualmente, si attiva un pacchetto corposo di incentivi fiscali investimenti tecnologici Italia, pensato specificamente per le imprese. Si vuole migliorare la competitività e accelerare l’innovazione in settori chiave. La legge prolunga l’iperammortamento fino al 2028. Questo strumento è essenziale per incentivare la modernizzazione tecnologica e l'adozione di nuovi macchinari e software.





Sono potenziati anche i crediti d’imposta, applicabili su investimenti specifici entro il 2025. Questi interventi, secondo le analisi economiche più recenti, hanno il potenziale per sostenere un ciclo economico più virtuoso, allineando le prassi nazionali agli standard richiesti dall’Unione Europea.

Nell'ottica della razionalizzazione fiscale e del sostegno al contribuente, la legge introduce una forma di condono che permette la rateizzazione dei debiti maturati dal 2000 al 2023. I contribuenti in difficoltà avranno la possibilità di saldare il dovuto in 54 rate bimestrali, applicando un tasso di interesse agevolato del 3%.

Il legislatore interviene con decisione anche nel settore degli affitti brevi, un segmento di mercato in forte espansione grazie alle piattaforme digitali e all'eCommerce turistico. Viene definito un regime impositivo specifico:

- si applica un’aliquota del 21% per il primo immobile locato;

- si sale al 26% per il secondo immobile;

- dal terzo immobile in poi, si passa alla tassazione tipica del reddito d’impresa.





Queste disposizioni sottolineano l'intenzione di regolamentare con maggiore precisione il mercato immobiliare e di promuovere la legalità negli affitti stagionali.

La manovra non dimentica il tessuto sociale e include vari interventi mirati a supportare le famiglie con figli, creando un quadro di maggiore protezione sociale. L’estensione del congedo parentale fino al compimento dei 14 anni del figlio rappresenta un passo significativo. Questa misura favorisce una più equa conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, tema cruciale per la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

A questa si aggiungono i buoni libro. Questi sono dedicati alle famiglie con un reddito familiare che non supera i 30.000 euro. Un piccolo ma importante aiuto per ridurre le disparità nell’accesso all’istruzione. La riforma IRPEF e competitività aziendale, abbinata al sostegno sociale, definisce un obiettivo complessivo ben preciso. Da una parte si mira a consolidare la sostenibilità del bilancio pubblico, dall'altra si promuove un modello di sviluppo inclusivo e orientato al benessere delle future generazioni, rafforzando così l’intera struttura economica italiana.



