Unicredit Acquista Azioni di Bpm, Perché è Importante?

Questo accordo prevedeva l'acquisto di azioni ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di mercato. Infatti, Unicredit le ha comprate a 6,80 euro ciascuna, mentre il valore di mercato era di 7,70 euro. Normalmente, un'operazione di questo tipo non richiederebbe una comunicazione pubblica, dato che si tratta di una piccola parte dello 0,057% del totale delle azioni di Banco Bpm. Però, dato che Unicredit ha in corso una Ops su Banco Bpm, è obbligata a rendere nota ogni operazione che riguarda la banca interessata.

Perché l'Ops è importante?

L’Ops è un'offerta pubblica di scambio, in pratica Unicredit cerca di convincere gli azionisti di Banco Bpm a scambiare le loro azioni con quelle di Unicredit. Se l’operazione andasse a buon fine, Unicredit acquisirebbe Banco Bpm, consolidando la sua posizione come uno dei gruppi finanziari più grandi d’Europa.

Questo ha suscitato forti reazioni, in particolare nel governo italiano, che vede questa operazione come un ostacolo alla fusione di Banco Bpm con Monte dei Paschi.

Nonostante queste preoccupazioni, Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha difeso l'operazione. Secondo lui, i governi dovrebbero intervenire solo se è a rischio la stabilità finanziaria, e non per questioni di gusti personali o scelte politiche. Messina si riferisce anche al tentativo di Unicredit di fondersi con Commerzbank, una banca tedesca. In quel caso, il governo tedesco aveva espresso timori simili.

In sintesi, l'acquisto di azioni da parte di Unicredit è un piccolo tassello in una complessa strategia di acquisizione. L’Ops su Banco Bpm, invece, è un passo significativo per Unicredit e ha generato un acceso dibattito tra interessi economici e politici.