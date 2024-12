Microsoft 365 Copilot non sarà solo con i modelli di OpenAI?

Microsoft sta considerando varie opzioni, tra cui l'addestramento di modelli di AI più piccoli, come il suo recente modello Phi-4, e la personalizzazione di modelli open-source. L'obiettivo è rendere 365 Copilot meno costoso da gestire per Microsoft, con potenziali risparmi per i clienti.

Questa strategia non è isolata. Anche altre divisioni di Microsoft, come GitHub, stanno diversificando le fonti dei modelli di AI. Per esempio, il chatbot Copilot usa ora sia modelli interni che quelli di OpenAI.

Il cambiamento è guidato dal CEO Satya Nadella e dai suoi dirigenti, che stanno seguendo da vicino il progetto.

Nonostante l'impegno di Microsoft, il successo di 365 Copilot in termini di redditività è ancora da dimostrare.

Alcune analisi indicano una crescita nell'adozione del prodotto, con previsioni di oltre 10 milioni di utenti a pagamento entro l'anno. Inoltre, si stima che il 70% delle aziende Fortune 500 stia utilizzando il prodotto. Tuttavia, molti sono ancora in fase di sperimentazione, il che sottolinea l'incertezza sulla reale penetrazione del mercato.

La mossa di diversificazione di Microsoft riflette una strategia di adattamento al mercato dell'AI. In questo settore, la gestione dei costi e la performance dei prodotti sono fondamentali per la crescita e la competitività.

La situazione evidenzia come le grandi aziende tecnologiche stiano cercando di navigare il complesso mondo dell'AI, bilanciando innovazione e controllo dei costi.