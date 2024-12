Mercati asiatici contrastati: cosa sta succedendo?





I mercati azionari asiatici mostrano andamenti misti, in una giornata di scambi ridotti a causa delle festività natalizie. Alcune borse, come quelle di Hong Kong, Singapore e Sydney, hanno chiuso in anticipo.

Una notizia rilevante arriva dalla Cina: il governo emetterà 3 trilioni di yuan, circa 411 miliardi di dollari, in obbligazioni speciali del Tesoro nel 2024. Si tratterebbe della cifra più alta mai registrata, secondo quanto riportato da Reuters. Questo intervento potrebbe avere un impatto significativo sull'economia cinese.

Anche il Giappone ha espresso preoccupazioni.